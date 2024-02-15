Верхняя Пышма, Свердловская область, 16 февраля, 2024, 02:19 — ИА Регнум. Финансирование строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург в том числе предполагает выделение из Фонда национального благосостояния (ФНБ) 580,6 млрд рублей под 3% годовых. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании по развитию высокоскоростного железнодорожного сообщения 15 февраля в Свердловской области.

Kremlin.ru Министр транспорта Виталий Савельев

Савельев попросил президента Владимира Путина поддержать выделение этих денег. При этом общая стоимость ВСМ составляет 1,7 трлн рублей.

Министр пояснил, что в качестве базового сценария рабочей группой принята структура финансирования: 218,5 млрд рублей — это взносы в уставный капитал концессионера, 290 млрд — облигации пенсионного фонда «Газфонд», 903,8 млрд рублей — кредитные средства Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, руководство которых дало согласие на участие в проекте.

Савельев добавил, что если проект будет одобрен и поддержан, то к его реализации можно приступить в 2024 году.

Как сообщало ИА Регнум, основная схема высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург уже согласована, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ВСМ пройдёт по территории Москвы, Московской, Тверской, Новгородской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга.

15 февраля на совещании по развитию ВСМ Путин поддержал инициативу строительства ВСМ от Москвы до ряда российских городов, а также до белорусского Минска. Это вполне реализуемая перспектива, сказал глава государства.