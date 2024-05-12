Москва, 12 мая, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры единогласно поддержал кандидатуру Виталия Савельева на должность вице-премьера, а также губернатора Курской области Романа Старовойта на пост главы Минтранса России.

Григорий Сысоев/РИА Новости Роман Старовойт

Об этом 12 мая сообщил первый зампред комитета Павел Федяев. По его словам, кандидатуры Савельева и Старовойта поддержаны единогласно.

В новом правительстве транспортный сектор выносится в отдельный правительственный блок под кураторством профильного вице-премьера. Это связано с масштабными задачами по дальнейшему развитию отрасли, в том числе — в рамках нового национального проекта «Эффективная транспортная система».

«Учитывая значимость дальнейшего развития транспорта и логистики, включая международные транспортные коридоры, в новом составе правительства появится должность профильного вице-премьера. В качестве кандидата на этот пост предложен Виталий Савельев, в последние годы возглавлявший министерство транспорта, а до этого на протяжении многих лет одну из крупнейших отечественных авиакомпаний», — сообщала накануне пресс-служба кабмина.

Савельев возглавлял Минтранс с 2020 года, куда перешел с поста гендиректора «Аэрофлота», который занимал более 10 лет.

Во главе Минтранса Савельеву удалось обеспечить развитие отрасли даже в условиях западных санкций, которые во многом были направлены на её сдерживание.

По словам пресс-секретаря главы правительства Бориса Белякова, Виталий Савельев досконально знает отрасль, обладает необходимым опытом и управленческим потенциалом для решения стоящих на повестке задач по развитию транспорта, налаживанию новых логистических коридоров и реализации крупных проектов в этой значимой сфере.

Роман Старовойт возвращается в транспортную отрасль: до избрания губернатором Курской области он шесть лет возглавлял «Росавтодор», выполнявший работы по созданию новых магистралей и приведению в порядок существующих дорог.

Пресс-секретарь главы правительства отмечал, что он имеет опыт работы в дорожно-транспортной сфере. Кроме того, он имеет большой политический и управленческий опыт, который будет полезен в работе на посту главы одного из ключевых федеральных министерств, уточнял Беляков.

Старовойт — выпускник второго потока «школы губернаторов» (программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления). Также он, по мнению властей, достойно справился с испытаниями, которые пришлось переживать Курской области с момента начала СВО.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр РФ Михаил Мишустин внёс на рассмотрение Государственной думы свои предложения по составу нового правительства.

Кандидатуры на посты вице-премьеров и федеральных министров комитеты Государственной думы обсуждают 12 мая. Заседания запланированы с 12:00 до 18:00, они проходят в открытом режиме.