Москва, 18 декабря, 2024, 18:13 — ИА Регнум. Вице-премьер Виталий Савельев дал дополнительные поручения Минприроды, Минтрансу и МЧС по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Правительства РФ.

Оперштаб Кубани

Отмечается, что Савельев поручил до 23 декабря разработать и представить план по работе с последствиями ЧС после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».

«Участники рабочей группы должны учесть наиболее эффективные способы и методы ликвидации последствий загрязнения прибрежных территорий, в том числе на участках особо охраняемых природных территорий регионального и федерального значения, а также количество сил и средств, необходимых для этого», — говорится в публикации.

Кроме того, вице-премьер призвал принять во внимание особенности транспортировки и утилизации загрязнённого грунта.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие мазут, потерпели крушение в Керченском проливе в условиях шторма. У одного из судов оторвало носовую часть, второе село на мель. В результате ЧП произошла частичная утечка нефтепродуктов.

Глава региона Вениамин Кондратьев заявил, что из-за сложившейся ситуации в четырёх населённых пунктах региона ввели режим повышенной готовности. Однако, по словам губернатора, угрозы для экологической обстановки в регионе нет.

Министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона Сергей Штриков 17 декабря сообщил, что режим ЧС ввели в двух муниципальных образованиях Краснодарского края ― в Темрюкском районе и Анапском муниципальном образовании.

Активное участие в ликвидации последствий принимают добровольцы и волонтёры. В посёлке Витязево для них организовали единый штаб. Береговую линию от мазута очищают представители Росмолодёжи, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Российского движения детей и молодёжи «Движение первых», а также Народного фронта и политических партий.

Также сообщается, что 18 декабря на пляжах Краснодарского края спасатели и волонтёры собрали 80 тонн мазута. По данным регионального оперативного штаба, на данный момент идёт вывоз загрязненного грунта с территории в 8,1 км для утилизации.