Москва, 21 марта, 2025, 12:48 — ИА Регнум. Правительственная комиссия определилась с вариантом подъема затонувших частей танкеров в Керченском проливе. Об этом 21 марта сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев.

Roman Naumov/Global Look Press

«Решение, которое мы выбирали, непросто нам далось, мы искали вместе с наукой, научно-техническим сообществом, с экспертами, с практиками, которые имели опыт подъема таких затонувших частей», — рассказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале «Известий».

Специалистам предстоит построить инженерное сооружение, которое называется коффердам. По словам вице-премьера, с помощью плавучего дока оно сможет приближаться к трем затонувшим частям, накрывая их. В коффердамах оборудуют технологические люки-отверстия, через которые откачают оставшийся мазут.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря в Керченском проливе произошло крушение танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», вызванное штормом. В результате аварии часть нефти попала в море. Экипажи судов были эвакуированы, однако один человек погиб.

Для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов МЧС привлекло более 32,5 тыс. добровольцев, включая представителей молодёжных движений и граждан из 20 регионов России. Российский Красный Крест (РКК) доставил более 7,5 тыс. единиц индивидуальных средств защиты волонтерам, участвующим в ликвидации последствий разлива мазута. Дополнительно организация предоставила добровольцам лопаты, грабли, строительные мешки и полиэтиленовые пакеты большого объема.

Президент России Владимир Путин поблагодарил добровольцев за их вклад в ликвидацию последствий аварии. Он выразил надежду, что должностные лица проявят такую же ответственность в минимизации ущерба от происшествия.