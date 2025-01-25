Краснодар, 25 января, 2025, 16:18 — ИА Регнум. Морспасслужба досрочно завершила откачку мазута кормовой части танкера «Волгонефть-239», севшего на мель у мыса Панагия. Об этом 25 января сообщил вице-премьер РФ, председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров Виталий Савельев.

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«Специалисты Морспасслужбы Минтранса раньше запланированного срока завершили откачку мазута из основных и балластных танков кормовой части танкера. Начата зачистка танков для разделки и дальнейшей утилизации», — процитировал вице-премьера Telegram-канал правительства РФ.

По его словам, с 19 по 25 января из танкера в битумовозы откачали 1488 т мазута, после нефтепродукты вывезли в 20 железнодорожных цистернах. Специалистам пришлось восстановить штатное оборудование на судне для прогрева мазута. К месту нахождения кормы танкера проложили временную дорогу, сам корпус оградили защитной обваловкой, которая предотвратила возможность попадания мазута в море. На насыпи же у танкера вставали битумовозы. В откачке участвовали восемь машин. За весь период работ от судна вывезено 87 битумовозов.

По словам Савельева, до начала работ близ танкера была сосредоточена группировка аварийно-спасательного флота в количестве до 10 судов. Они устанавливали боновые заграждения, локализуя нефтепродукты и предотвращая загрязнение моря.

Теперь началась разработка проекта утилизации кормовой части судна, завершить которую планируется до 30 января, отметил вице-премьер. До 31 марта разделка танкера должна быть полностью закончена.

Как сообщало ИА Регнум, во время шторма в Керченском проливе 15 декабря 2024 года затонули танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», в результате чего произошла частичная утечка нефтепродуктов.

В ликвидации последствий крушения танкеров активно помогают более 32,5 тыс. волонтёров, членов молодёжных движений и неравнодушных граждан из 20 регионов по всей стране. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов поручил к лету очистить пляжи Анапы от мазута и привести в нормативное состояние. Основная масса загрязнённого песка и грунта с пляжей уже вывезена.

Президент России Владимир Путин поблагодарил добровольцев за участие в ликвидации последствий аварии с танкерами и выразил надежду, что должностные лица будут относиться к минимизации последствий аварии с такой же ответственностью.