Москва, 13 января, 2025, 16:47 — ИА Регнум. Вице-премьер Виталий Савельев поручил в срок до 15 января подготовить план по ликвидации последствий ЧП с танкерами в Чёрном море. Об этом в понедельник, 13 января, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Савельев провёл заседание правительственной комиссии, созданной для координации работ по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе.

«Савельев поручил [главе МЧС] Александру Куренкову сформировать общий план мероприятий с учётом всех направлений, связанных с ликвидацией последствий ЧП на суше и море, откачкой мазута из танков и подъёмом судов — это является первоочередной задачей, организацией взаимодействия с населением и волонтёрами, а также оценкой экономических последствий для регионов», — сказано в сообщении.

К разработке и сопровождению технологических операций привлекут научные организации и профессиональное сообщество, отметила также пресс-служба. Поручение о создании постоянно действующего оперативного штаба по координации ликвидации последствий ЧП ранее дал президент Владимир Путин, напомнили в правительстве.

Волонтёры «Народного фронта» помогают ликвидировать последствия разлива топлива в Севастополе и Анапе, сообщила пресс-служба движения. В среднем в день волонтёры собирают более 100 мешков мусора, а при необходимости помогают сотрудникам центра помощи птицам, сообщили в организации.

В Анапе участники московской «Молодёжки Народного фронта» работают с начала января, сказано в сообщении. Волонтёры расчищают береговую линию от мазута и помогают в реабилитационном центре «Гагара», где стабилизируют состояние пострадавших птиц, отметила пресс-служба.

В работах по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов «Народный фронт» участвует с 18 декабря, сказано также в сообщении. Представители движения в том числе обеспечивают волонтёров средствами индивидуальной защиты, контролируют вывоз с пляжей мешков с мазутом и их утилизацию.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» потерпели крушение во время шторма в Керченском проливе. Произошёл разлив нефтепродуктов с повреждённых судов.

По поручению президента был сформирован федеральный оперштаб по ликвидации последствий аварии. Сотрудники МЧС и волонтёры работают над очисткой берегов. Основную часть мазута собрали, однако периодически на побережье наблюдаются новые выбросы нефтепродуктов. Путин выразил благодарность волонтёрам, которые принимают участие в ликвидации последствий разлива.

9 января президент заявил, что предпринимаемых на сегодняшний день усилий по устранению разлива мазута совершенно недостаточно. 12 января глава МЧС РФ прибыл в Анапу для контроля за работами по ликвидации выбросов нефтепродуктов.