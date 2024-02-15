Верхняя Пышма, Свердловская область, 16 февраля, 2024, 00:48 — ИА Регнум. На базе производственных мощностей группы «Синара» и «Трансмашхолдинга» (ТМХ) планируется выпуск российского поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), сообщил министр транспорта России Виталий Савельев.

Иван Шилов ИА REGNUM Высокоскоростной поезд

«Мы предусматриваем создание полностью отечественного поезда на базе производственных мощностей ведущих российских компаний транспортного машиностроения. Это группа «Синара», где мы находимся, и «Трансмашхолдинг», — уточнил глава Минтранса РФ.

РЖД на протяжении нескольких лет ведут проектирование такого поезда, добавил Савельев.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 15 февраля президент России Владимир Путин прибыл на завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме Свердловской области. Предприятие производит скоростные поезда «Ласточка». Затем глава государства провёл совещание о развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения.

Глава РЖД Олег Белозёров рассказал, что у российского поезда для ВСМ будет восемь вагонов и четыре класса обслуживания, а также вагон-бистро с баром. Кроме того, появится игровая зона для детей, уточнил Белозёров во время выступления на выставке «Россия» на ВДНХ.

Владимир Путин считает, что высокоскоростные железнодорожные магистрали необходимы для такой большой страны, как Россия. По его словам, они не будут способствовать депопуляции регионов между мегаполисами, эффект будет обратным. Особую значимость имеет и строительство ВСМ в разных частях страны, подчеркнул глава государства.

Президент РФ отметил, что при строительстве ВСМ необходимо просчитать все риски, заранее детально и всесторонне их проработать. Путин ожидает от правительства предложений по источникам финансирования ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Российский лидер добавил, что рассчитывает на бизнес, который мог бы принять участие в развитии отечественных высокоскоростных ж/д магистралей.