Верхняя Пышма, Свердловская область, 16 февраля, 2024, 00:51 — ИА Регнум. Снижение трафика авиаперелётов между Москвой и Санкт-Петербургом после запуска поездов по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) составит 14%. При этом для авиации такие показатели не критичны. Такое заключение сделал министр транспорта Виталий Савельев на совещании с участием президента Владимира Путина по строительству ВСМ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM В поезде

По словам Савельева, в 2019 году пассажиропоток по всем видам транспорта в направлении Москва — Санкт-Петербург составил 32,3 млн человек. При вводе высокоскоростной железнодорожной магистрали в 2030 году прогнозируется его увеличение на 35% — до 43,4 млн пассажиров, из которых на ВСМ придётся 23 млн человек.

«Авиатранспорт предполагает потерю пассажиров на 14%, переход на ВСМ составит 3,2 млн пассажиров, что не является критическим для российской авиации», — заверил министр, добавив, что свободные самолёты перенаправят на другие направления в стране.

Как сообщало ИА Регнум, поезда будут ходить по высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург каждые 10-15 минут. Об этом сообщил Путину Савельев на совещании в Верхней Пышме.

Владимир Путин назвал реальным строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) от Москвы до нескольких городов РФ, а также до белорусского Минска. Об этом он заявил 15 февраля на совещании по развитию ВСМ в ходе рабочей поездки в Свердловскую область.

Высокоскоростная магистраль Москва — Петербург должна стать стартовым этапом развития ВСМ в России, заявил российский президент.