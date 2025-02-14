Керчь, Крым, 14 февраля, 2025, 19:38 — ИА Регнум. В рамках проводимых мероприятий по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов с танкера «Волгонефть-239», который в декабре потерпел крушение в Керченском проливе, с места крушения вывезено более 240 т металлоконструкций из кормовой части судна, а также очищено 357 км береговой линии. Об этом сообщил вице-премьер России Виталий Савельев на еженедельном заседании.

«Продолжается работа по удалению кормовой части танкера «Волгонефть-239». Всего вывезено на утилизацию более 240 т металлоконструкций, что составляет почти 35% общего объёма. Очищено 357 км береговой линии, собрано более 186 тыс. т загрязнённого песка и грунта. На площадки временного хранения вывезено порядка 144 тыс. т, для утилизации в специализированные организации вывезено более 48 тыс. т», — отметил он.

Савельев также уточнил, что Министерством науки и высшего образования РФ в настоящее время осуществляется поиск перспективных научно-технологических решений для ликвидации последствий аварии. Он добавил, что для решения проблемы была дополнительно сформирована рабочая группа, включающая ведущих ученых, представителей бизнеса и заинтересованные государственные институты и ведомства. По словам Савельева, данная группа занимается рассмотрением технологических предложений по ликвидации ЧС на суше и в акватории.

«Всего на рассмотрение в группу поступило 223 предложения. Положительное заключение получили 115 представленных технологий и технических решений от 71 организации, из них представители 84 проектов из 57 организаций выразили готовность выехать в зону ЧС для проведения апробации технологий», — также отметил российский вице-премьер.

Он подчеркнул, что из этих 115 одобренных технологических решений 36 уже находятся в промышленной и опытно-промышленной готовности.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут. ЧП случилось в условиях шторма и привело к разливу нефтепродуктов. Экипаж удалось эвакуировать, один человек погиб. Были возбуждены уголовные дела.

По поручению президента России Владимира Путина был сформирован федеральный оперштаб по ликвидации последствий аварии. В ликвидации последствий крушения танкеров активно помогают более 32,5 тыс. волонтёров, членов молодёжных движений и неравнодушных граждан из 20 регионов по всей стране.

В конце января Савельев сообщил, что комплекс мер по ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливе был выполнен досрочно. Он также уточнил, что в настоящее время важно не сбавлять темп, чтобы осуществлять ликвидацию последствий разлива в срок, вне зависимости от штормовых прогнозов.