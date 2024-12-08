Москва, 8 декабря, 2024, 19:41 — ИА Регнум. В России планируют изготовить 994 отечественных самолёта в ближайшем будущем. Об этом заявил заместитель председателя правительства Виталий Савельев 8 декабря.

Нина Падалко / РИА Новости

Савельев отметил, что при изготовлении воздушных судов будут ориентироваться на российскую технику. Он также упомянул указ президента России Владимира Путина, согласно которому половину флота каждой авиакомпании должны составлять лайнеры отечественного производства.

«Другое дело, мы даже сейчас, в этих условиях, уходим за 100 млн перевозок, если россияне готовы летать больше, если есть такой спрос, а он есть, конечно, мы можем покупать, если промышленность наша не успевает сделать», — добавил вице-премьер РФ в интервью автору и соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

Как передавало ИА Регнум, 7 февраля Путин заявил, что Россия способна выпускать современную авиационную технику и нужно за счёт неё обновлять авиапарк. Он подчеркнул, что российские самолёты должны соответствовать высоким требованиям по качеству и комфорту, а также быть конкурентными на международном рынке.

В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин 5 января объявил, что правительство утвердило программу расширения производства самолётов, а также авиационных двигателей и приборов. На её финансирование выделят более 280 млрд рублей.

Кроме того, 29 февраля глава «Ростеха» Сергей Чемезов объявил, что серийные поставки пассажирских отечественных самолётов МС-21 начнутся в 2025–2026 годах. Сообщается, что испытания будут проведены в максимально короткие сроки, но так, чтобы обеспечить безопасность будущих пассажиров.