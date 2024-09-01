Санкт-Петербург, 1 сентября, 2024, 18:20 — ИА Регнум. Реализация проекта создания высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург идёт по графику, сообщил 1 сентября вице-премьер Виталий Савельев.

РИА Новости/Илья Питалев

Участники проекта находят подходы к решению актуальных вопросов, связанных с проектом, сказал Савельев журналистам после заседания координационного совета по развитию транспортной системы Петербурга и Ленинградской области.

«Проект высокоскоростной магистрали, в котором задействован и город Санкт-Петербург, и Ленинградская область, это мегапроект, который является для нас одним из основных проектов сегодня в стране. Он полностью поддержан президентом России Владимиром Путиным. И я хочу сказать с удовлетворением, что пока всё идет в графике», — заявил вице-премьер.

Как передавало ИА Регнум, в феврале Путин заявил, что магистраль Москва — Петербург должна стать стартовым этапом развития ВСМ в стране. Реализация проекта позволит достигнуть принципиально нового уровня технологий и транспортных услуг, обеспечит население современными рабочими местами и даст гражданам и регионам новые возможности, отметил глава государства.

14 марта мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту о начале строительства столичного участка ВСМ Москва — Петербург. Он отметил, что магистраль свяжет крупнейшие города и экономические центры России и пройдёт по регионам, в которых живут более 40 млн человек, что составляет 27% населения РФ.

Концессионное соглашение о реализации проекта было подписано 5 июля. Путь из Москвы в Петербург займёт 2 часа 15 минут, вдвое меньше, чем на «Сапсане». На маршруте планируется 16 остановок. Запустить движение реально к 2029 году, отмечал вице-премьер Марат Хуснуллин.

В Москве планируется разместить четыре остановочных пункта ВСМ — на Ленинградском вокзале, а также на вокзалах Рижская, Петровско-Разумовская и Зеленоград-Крюково. Предполагается, что поезда будут ходить с интервалом в 15 минут. 30 августа Государственная транспортная лизинговая компания подписала контракт на строительство и поставку 41 высокоскоростного поезда для ВСМ Москва — Петербург.