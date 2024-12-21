Москва, 21 декабря, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Всем детям до 12 лет будут предоставлять скидку в размере 50% от стоимости взрослого билета на авиаперелёты с 14 января. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев журналисту ВГТРК Павлу Зарубину 21 декабря.

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«Решение президента есть, поэтому мы обеспечим такое решение к 14 января», — сказал Савельев в видеофрагменте, опубликованном в Telegram-канале Зарубина.

По его словам, ранее авиакомпании могли минимизировать скидку с учётом специальных тарифов. С ними провели разговор, ситуация будет исправлена, пояснил вице-премьер.

В настоящее время авиакомпании предоставляют скидки на авиабилеты для детей, составляющие от 15% до 50% от стоимости взрослого билета.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, напомнил о положении, согласно которому семьи должны получать скидку в 50% на детские авиабилеты. Однако перевозчики манипулируют с тарифами, чтобы сократить льготу, отметил он и потребовал прекратить эту практику. Глава государства поручил правительству решить эту проблему до 14 января 2025 года.

Минтранс России прорабатывает с авиакомпаниями вопрос обязательного размещения детей рядом с родителями в салонах самолётов, сообщил в тот же день глава ведомства Роман Старовойт.

20 декабря на заседании Госсовета, посвящённого поддержке семей, Путин заявил, что многодетным семьям сложно слетать в отпуск. Он поручил правительству вместе с регионами в целом проработать меры по организации отдыха семей с детьми, особенно многодетных.