Материалы с тегом ««Уральские авиалинии»»
Пассажира приняли за покойника и экстренно посадили самолёт в Сургуте
Пассажира самолёта «Уральских авиалиний», который летел из Екатеринбурга в Благовещенск, приняли за покойника и экстренно посадили борт в Сургуте, сообщил 22 декабря Telegram-канал «112». По данным канала, у одного из пассажиров, человека с ограниченными возможностями, в какой-то момент поднялось...
22 декабря 2023
Двигателям лайнера, севшего в поле под Новосибирском, не потребуется ремонт
Двигателям аварийно приземлившегося в поле под Новосибирском самолёта Airbus A320 не потребуется ремонт, сообщили 3 октября в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии». «Исследования методом бароскопии показали, что двигателям не потребуется восстановительный ремонт», — говорится в сообщении...
3 октября 2023
СМИ сообщили о возможном срыве выкупа лизинговых самолётов Ural Airlines
Российские авиакомпании «Уральские авиалинии» и iFly до сих пор не смогли заплатить западным лизингодателям за выкуп самолётов из-за задержки госфинансирования, пишет «Коммерсантъ». Указанные авиакомпании стали первыми из частного сектора, кому удалось согласовать получение средств из Фонда...
27 сентября 2023
Инвалид остался со сломанной коляской после рейса «Уральских авиалиний»
«Уральские авиалинии» дважды сломали электроколяску паралимпийцу Николаю Руденко, который летел из Москвы в Сочи и обратно, сообщил 23 сентября E1.RU. «Меня с помощью спецкресла доставили из самолета к моей коляске. В ней всё было сорвано, вырвано, на неё нельзя было сесть», — сказал журналистам...
23 сентября 2023
Пилот Белов рассказал, почему решил посадить самолёт в поле
Пилот авиакомпании «Уральских авиалиний» Сергей Белов принял решение посадить самолёт в поле под Новосибирском из-за риска отказа двигателя. Об этом 15 сентября он рассказал в эфире телеканала «Россия 24». «Почему принял такую ситуацию — сажать самолёт с рабочими двигателями, — потому что, если...
15 сентября 2023
Дамир Юсупов заявил, что гордится коллегами, посадившими самолёт в поле
Герой России лётчик Дамир Юсупов, успешно посадивший самолёт в кукурузном поле в Подмосковье в 2019 году, заявил, что гордится экипажем лайнера, который осуществил аварийную посадку в поле в Новосибирской области. Об этом 12 сентября он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Лётчик...
12 сентября 2023
Лётчики спасли жизни людей при аварийной посадке в Новосибирской области
Авиалайнер Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, утром 12 сентября аварийно приземлился на пшеничное поле в Новосибирской области. Об этом сообщили в региональном МЧС. Борт принадлежит «Уральским авиалиниям». В результате аварийной посадки никто не пострадал. Площадку для экстренной посадки капитан...
12 сентября 2023
Пассажиры севшего в поле авиалайнера прибыли в Омск на поезде
Поезд с пассажирами севшего в поле под Новосибирском самолёта прибыл в Омск. Об этом сообщило РИА Новости. Отмечается, что из Убинского района большую часть пассажиров отправили поездом в Омск. Примерно в 17:15 по местному времени (14:15 мск) поезд прибыл в пункт назначения. Пассажиров на вокзале...
12 сентября 2023
Врачи оказали помощь беременной пассажирке севшего в поле лайнера
Беременная женщина была среди пассажиров самолёта Airbus A320 «Уральских авиалиний», совершившего экстренную посадку под Новосибирском. Ей потребовалась помощь врачей, пишут 12 сентября «Известия». Серьёзных травм женщина, находящаяся на 33-й неделе беременности, не получила. Медицинскую помощь ей...
12 сентября 2023
«Уральские авиалинии» назвали причину решения о посадке самолёта в поле
Командир самолёта Airbus A320, аварийно севшего в Новосибирской области, принял решение о посадке на поле из-за риска нехватки топлива. Об этом 12 сентября заявил журналистам генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов. Он подчеркнул, что командир воздушного судна принял...
12 сентября 2023
Экипаж A320 спас 167 человек, посадив самолёт в поле под Новосибирском
Пассажирский самолёт Airbus A320, выполнявший рейс Сочи — Омск, 12 сентября совершил аварийную посадку на пшеничном поле под Новосибирском с шестью членами экипажа и 161 пассажиром на борту. Все они, включая 23 ребёнка, остались живы. Площадку для экстренной посадки капитан воздушного судна Сергей...
12 сентября 2023
На пленарном заседании ВЭФ поблагодарили лётчиков «Уральских авиалиний»
Пленарное заседание ВЭФ с участием президента России Владимира Путина началось с аплодисментов пилотам «Уральских авиалиний», посадившим самолёт в поле в Новосибирской области. Ведущий заседания Илья Доронов сообщил об экстренной посадке пассажирского лайнера, выполнявшего рейс из Сочи в Омск, и...
12 сентября 2023
Пяти пассажирам севшего в поле авиалайнера потребовалась помощь врачей
До пяти человек возросло число обратившихся к медикам пассажиров самолёта, который совершил экстренную посадку в Новосибирской области. Об этом сообщила 12 сентября пресс-служба минздрава региона. Людей разместили в Доме культуры в районном центре — селе Убинское. Там дежурят 25 медиков: пять...
12 сентября 2023
Один человек обратился к медикам после экстренной посадки самолёта в поле
Помощь медиков потребовалась одному из пассажиров самолёта «Уральских авиалиний» после экстренной посадки в поле под Новосибирском. Об этом сообщила 12 сентября пресс-служба минздрава региона. По предварительным данным, травм при аварийной посадке никто не получил. Бортпроводники сообщили прибывшим...
12 сентября 2023
Пассажиров самолёта, севшего в поле под Новосибирском, доставят в Омск
Пассажиров самолёта «Уральских авиалиний», который совершил экстренную посадку под Новосибирском во время перелёта из Сочи в Омск, доставят к месту назначения. Об этом сообщила 12 сентября пресс-служба перевозчика. Самолёт Airbus A320, следовавший рейсом U6-1383, совершил «экстренную посадку вне...
12 сентября 2023
Самолёт Сочи — Омск аварийно сел в поле ржи в Новосибирской области
Самолёт Airbus, выполнявший рейс из Сочи в Омск, утром 12 сентября аварийно приземлился на грунт в Новосибирской области. Об авиапроисшествии сообщили в региональном МЧС, добавив, что к месту происшествия выехали экстренные службы. Около 10:00 Airbus А320, летевший рейсом Сочи — Омск, сел южнее...
новость часа
12 сентября 2023
Проверку начали в отношении скандального сотрудника «Уральских авиалиний»
Генпрокуратура России начала проверку в связи с некорректным поведением нанятого авиакомпанией «Уральские авиалинии» сотрудника в международном аэропорту Домодедово, сообщила 30 августа пресс-служба ведомства в своём Telegram-канале. Ранее в СМИ появились данные о том, что сотрудник «Уральских...
30 августа 2023
«Уральские авиалинии» намерены выкупить 19 своих Airbus
Авиакомпания «Уральские авиалинии» подала заявку на приобретение 38 российских самолётов МС-21 и 19 Airbus, сообщил гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов. «Обязательно, такие планы есть. Мы сделали заявку на 38 МС-21. По срокам — где-то 2029–2030 годы. Мы хотели в лизинг [приобретать]», — сказал...
22 июля 2023
Крупнейшие авиакомпании России получили в 2022 году рекордную прибыль
Суммарная чистая прибыль 27 ведущих российских пассажирских авиакомпаний по результатам 2022 года составила 87,8 млрд руб. Об этом сообщил РБК, ссылаясь на данные отчетности компаний по РСБУ. Уточняется, что прибыль в 87,8 млрд рублей в 2,8 раза больше, чем в 2021 году. Более половины этой суммы...
23 апреля 2023