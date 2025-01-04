Екатеринбург, 4 января, 2025, 17:48 — ИА Регнум. Инцидент с самолётом «Уральских авиалиний», вернувшимся в аэропорт Шарм-эш-Шейха из-за отказа двигателя, расследует Уральское межрегиональное территориальное управление Росавиации. Об этом сообщил 4 января пресс-секретарь ведомства Артём Кореняко в Telegram-канале.

РИА Новости/Наталья Селиверстова

Накануне Airbus A321 neo должен был вылететь из Египта в Екатеринбург, но сразу после взлёта произошёл отказ двигателя. Борт вернулся в аэропорт, никто из 236 пассажиров и семи членов экипажа не пострадал.

«Самолёт отстранен от полётов», — отметил представитель Росавиации.

Авиакомпания направила в Шарм-эш-Шейх резервный борт, он вылетел в Екатеринбург в 12:37 мск.

Комиссии предстоит установить причины инцидента, чтобы в дальнейшем были приняты меры для предотвращения подобных случаев, добавил Кореняко.

Как сообщало ИА Регнум, сигнал о неисправности двигателя экипажу Airbus A321 поступил при наборе высоты на эшелоне 150. Пилоты приняли решение вернуться, после чего благополучно посадили лайнер.