Москва, 12 сентября, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Герой России лётчик Дамир Юсупов, успешно посадивший самолёт в кукурузном поле в Подмосковье в 2019 году, заявил, что гордится экипажем лайнера, который осуществил аварийную посадку в поле в Новосибирской области. Об этом 12 сентября он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

ГУ МЧС России по Новосибирской области/РИА Новости Капитан воздушного судна Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семёнов

Лётчик отметил, что узнал эту новость от коллег, не успев зарулить на стоянку после очередного рейса.

«Самое главное — все сегодня вернутся домой к своим близким. Ценнее жизни ничего нет. Для меня это очень волнительная новость, так как сам пережил нечто подобное. Я горжусь вами, экипаж! Спасибо вам всем», — написал Юсупов.

Он добавил, что пассажиры и экипаж живы и здоровы, а самолёт не получил значительных повреждений.

Как ранее сообщало ИА Регнум, утром 12 сентября пассажирский самолёт Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Сочи — Омск, совершил аварийную посадку на пшеничном поле под Новосибирском. На борту был 161 пассажир, в том числе 23 ребёнка и шесть членов экипажа. Все они остались живы. Площадку для экстренной посадки капитан воздушного судна Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семёнов выбирали с воздуха. Эвакуация происходила в Убинском районе при помощи надувных трапов.

15 августа 2019 года экипаж самолёта «Уральских авиалиний» посадил на кукурузное поле Airbus A321 с отказавшими двигателями. На борту, который при взлёте столкнулся со стаей чаек, находились 226 пассажиров. Сначала заглох левый двигатель, после чего и второй стал работать нестабильно. Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин взяли на себя ручное управление и успешно посадили лайнер.