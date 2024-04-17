Москва, 17 апреля, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Аварийно посадивший в поле под Новосибирском самолёт Airbus A320 командир воздушного судна Сергей Белов уволился из компании «Уральские авиалинии». Об этом сообщила 17 апреля пресс-секретарь авиакомпании Вера Гасникова.

ТГ «Уральских авиалиний"/ТАСС Сергей Белов

Инцидент произошёл 12 сентября 2023 года. После окончания расследования случившегося Росавиацией и окончательного отчёта пилот подал заявление об уходе по собственному желанию.

«На основании заявления трудовой договор прекращен 15 апреля. С приказом Белов ознакомлен в установленном законом порядке», — рассказала Гасникова «Известиям».

Второй пилот Эдуард Семёнов по-прежнему находится в отпуске без содержания.

Как сообщало ИА Регнум, Airbus A320 под управлением Белова и Семёнова совершал рейс из Сочи в Омск. Экипаж подал сигнал тревоги из-за технической неисправности и аварийно приземлился на пшеничное поле в Новосибирской области. Площадку для экстренной посадки пилоты выбирали с воздуха. В пресс-службе «Уральских авиалиний» заявляли, что аварийно севший в поле самолёт не получил серьёзных повреждений и в будущем сможет выполнять полёты.

Причинами экстренной посадки самолёта Росавиация назвала падение давления в «зелёной» гидросистеме и некоторые ошибки экипажа. Уточнялось, что ошибка экипажа при посадке состояла в определении фактического положения шасси и створок после отказа «зелёной» гидросистемы. Ещё одной причиной стало необоснованное решение пилотов лететь в Новосибирск, вызванное ошибкой в расчётах необходимого количества топлива. При этом подчёркивалось, что в сложившихся после ошибок условиях решение об экстренной посадке в поле было единственно верным.