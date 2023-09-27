Москва, 27 сентября, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Российские авиакомпании «Уральские авиалинии» и iFly до сих пор не смогли заплатить западным лизингодателям за выкуп самолётов из-за задержки госфинансирования, пишет «Коммерсантъ».

Виталий Невар/РИА Новости

Указанные авиакомпании стали первыми из частного сектора, кому удалось согласовать получение средств из Фонда национального благосостояния.

Так, в общей сложности данным перевозчикам должны были перечислить порядка 50 млрд рублей за страховое урегулирование по 22 воздушным суднам.

При этом денежные средства им должны были поступить «до двадцатых чисел сентября», однако этого так и не произошло, для закрытия сделок у них остается всего три дня, пишет газета.

Как сообщили в Министерстве экономики и Министерстве финансов, они «провели весь комплекс необходимых работ и согласований, задержки с их стороны нет». Собеседник газеты в Минтрансе допустил, что переводы могут задерживаться «из-за бюрократических процедур».

Как сообщало ИА Регнум, ранее авиакомпания «Уральские авиалинии» подала заявку на приобретение 38 российских самолётов МС-21. Также авиакомпания намерена выкупить самолёты Airbus, сейчас получено разрешение от США и ЕС на 19 авиалайнеров.

Как сообщалось ранее, в апреле 2023 года эксперты немецкого журнала Wirtschaftswoche отметили, что, исходя из анализа воздушного движения над территорией России, санкции не оказали на него существенного влияния. Россия может получать запчасти для самолётов через третьи страны или неофициальные каналы, предположили авторы.

Самолёты, которые имеются у российских авиакомпаний, можно поддерживать в состоянии лётной годности еще около десяти лет, заявил в марте 2023 года Виталий Савельев. У Минпромторга, таким образом, есть время на разработку новых отечественных моделей самолётов, пояснил он.