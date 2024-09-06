Новосибирск, 6 сентября, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Инженерно-технический состав авиакомпании «Уральские авиалинии» начал разбирать самолёт Airbus A320, севший на поле в Новосибирской области 12 сентября прошлого года. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба авиакомпании.

TASS/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

«Приступили к демонтажу деталей и агрегатов с воздушного судна», — отмечалось в Telegram-канале компании.

Работы проведут поэтапно в соответствии с технологиями разбора каждого элемента. Детали лайнера, пригодные к использованию, прошли тестирование. После повторной проверки в дальнейшем их смогут использовать по назначению.

Повреждённые составляющие воздушного судна отремонтируют. Полностью завершить работу по разбору борта планирует к декабрю 2024-го.

Как сообщало ИА Регнум, летевший из Сочи в Омск лайнер Airbus A320 утром 12 сентября аварийно приземлился на пшеничное поле под Новосибирском. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа. Никто из них серьёзно не пострадал.

Причинами экстренной посадки самолёта Росавиация назвала падение давления в «зелёной» гидросистеме и некоторые ошибки экипажа. Уточнялось, что ошибка экипажа при посадке состояла в определении фактического положения шасси и створок после отказа «зелёной» гидросистемы. Ещё одной причиной стало необоснованное решение пилотов лететь в Новосибирск, вызванное ошибкой в расчётах необходимого количества топлива.

Площадку для экстренной посадки лайнера капитан Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семёнов выбирали с воздуха. Белов уволился из компании «Уральские авиалинии» по собственному желанию 15 апреля. Позднее он вынужден был работать таксистом и грузчиком.