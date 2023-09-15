Москва, 15 сентября, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Пилот авиакомпании «Уральских авиалиний» Сергей Белов принял решение посадить самолёт в поле под Новосибирском из-за риска отказа двигателя. Об этом 15 сентября он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

РИА Новости / ГУ МЧС России по Новосибирской области Члены экипажа самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», Сергей Белов —слева

«Почему принял такую ситуацию — сажать самолёт с рабочими двигателями, — потому что, если будет отказ двигателя, то через восемь минут закончится топливо и уже будут последствия», — сказал Белов.

Он отметил, что в таком случае посадить воздушное судно будет тяжелее, потому что остальные дополнительные системы тоже отключатся.

Лётчик добавил, что объяснил ситуацию диспетчеру и сказал второму пилоту, что нужно найти сверху площадку для безопасной посадки, потому что стояла задача сохранить жизни и здоровье пассажиров.

По словам пилота, в последние 1,5 года он несколько раз отрабатывал на тренажёрах аварийные и внештатные ситуации именно с таким отказом.

Как ранее сообщало ИА Регнум, утром 12 сентября пассажирский самолёт Airbus A320 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс Сочи — Омск, совершил аварийную посадку на пшеничном поле под Новосибирском. Причиной стал отказ гидравлики. На борту был 161 пассажир, в том числе 23 ребёнка и шесть членов экипажа. Все они остались живы. Площадку для экстренной посадки капитан воздушного судна Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семёнов выбирали с воздуха. Эвакуация происходила в Убинском районе при помощи надувных трапов.