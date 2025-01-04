Екатеринбург, 4 января, 2025, 19:55 — ИА Регнум. Резервный борт «Уральских авиалиний», летевший из египетского Шарм-эш-Шейх, прибыл в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге после инцидента с самолётом этой авиакомпании. Об этом свидетельствуют данные на онлайн-табло воздушной гавани.

«Рейс U6-1876 «Уральских авиалиний» прибыл в 18.15 мск», — следует из информации указанной электронной платформы.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 3 января самолёт «Уральских авиалиний» Airbus A-321 neo экстренно сел в аэропорту Шарм-эш-Шейха почти сразу после взлёта. Причиной стала техническая неисправность одного из двигателей воздушного судна.

Сигнал о проблеме поступил экипажу поступил при наборе высоты на эшелоне 150. На борту находились 236 пассажиров. Airbus A-321 приземлился благополучно.

Росавиация объявила, что инцидент с этим авиалайнером расследует Уральское межрегиональное территориальное управление указанного ведомства. Отмечалось, что комиссия предстоит установить причины инцидента для недопущения подобных случаев в дальнейшем.

«Уральские авиалинии» направили в Шарм-эш-Шейх резервный борт, который вылетел в Екатеринбург в 12:37 мск.