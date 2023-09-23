Москва, 23 сентября, 2023, 14:26 — ИА Регнум. «Уральские авиалинии» дважды сломали электроколяску паралимпийцу Николаю Руденко, который летел из Москвы в Сочи и обратно, сообщил 23 сентября E1.RU .

«Меня с помощью спецкресла доставили из самолета к моей коляске. В ней всё было сорвано, вырвано, на нее нельзя было сесть», — сказал журналистам инвалид первой группы, паралимпиец Николай Руденко.

Мужчина работает в крупной российской компании и занимается паралимпийским спортом бочче.

Во время перелёта из Москвы в Сочи он сдал электроколяску в багаж. Во время осуществления рейса у неё повредили проводку. Затем на обратном пути пассажир получил коляску со сломанной металлической рамой. В результате паралимпиец даже не смог её разложить. Руденко предположил, что на неё сгрузили большое количество багажа.

После случившегося 39-летний паралимпиец написал заявление о порче багажа и потребовал оплатить покупку новой коляски. В ответ «Уральские авиалинии» попросили пострадавшего прислать чек с указанной стоимостью поврежденной коляски. Такого чека у инвалида не оказалось, поскольку средство передвижения предоставил Фонд социального страхования. Новое кресло по графику фонд сможет выдать только через пять лет.

После огласки инцидента в пресс-службе авиакомпании пообещали выплатить пассажиру компенсацию.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2022 года инвалид пострадал за то, что вступился за истязаемого ребёнка в Алтайском крае. Об инциденте рассказала жительница Барнаула. По её словам, в центре города неизвестный мужчина избил её родственника-инвалида, который пытался пресечь грубое обращение с ребенком. Следователи установили личность нападавшего. Выяснилось, что своего пятилетнего сына он наказывал за просьбу купить мороженое.