Екатеринбург, 13 июля, 2024, 23:53 — ИА Регнум. Уральская транспортная прокуратура выявила в сети публикацию о необоснованном отказе в размещении в бизнес-классе пассажирам, летевшим из Москвы в Екатеринбург. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

Alex Beltyukov

Рейс U6-269 выполняла авиакомпания «Уральские авиалинии». Отмечается, что пассажиры, которым отказали сотрудники организации, купили билеты именно в этой части самолёта.

«В СМИ выявлена публикация о необоснованном отказе сотрудниками авиакомпании «Уральские авиалинии» в размещении пассажиров рейса U6-269 по маршруту «Москва-Екатеринбург» на борту воздушного судна в соответствии с выкупленными местами в бизнес-классе», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Прокуратура организовала проверку, в рамках которой оценит законность действий перевозчика и соблюдение прав пассажиров.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года сайт E1.RU написал, что «Уральские авиалинии» дважды сломали электроколяску паралимпийцу Николаю Руденко, летевшему летел из Москвы в Сочи и обратно.

В октябре портал 72.RU распространил информацию о том, что семья с ребёнком-инвалидом не смогла улететь из Тюмени в Москву из-за того, что на борту не осталось свободных мест. При этом пассажиры приобрели билеты на самолёт авиакомпании «Победа» за три дня до вылета.