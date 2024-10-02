Москва, 2 октября, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Время перелёта из России в Объединённые Арабские Эмираты увеличится до восьми часов, поскольку авиакомпании вносят изменения в маршруты рейсов, сообщил 2 октября Telegram-канал Baza.

Kamran Jebreili/AP/TASS

Как сообщили в компании «Уральские авиалинии», самолёты будут следовать по обходным маршрутам через Пакистан, Таджикистан и Оман.

На маршруте Москва — Дубай будет происходить дозаправка, предварительно — в Душанбе. Время перелёта из Екатеринбурга увеличится в одну сторону минимум на 1 ч 20 мин, из Москвы — на 2 ч 30 мин. В результате вместо 5,5 часов перелёт составит не менее восьми.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября иранские военные нанесли массированный ракетный удар по территории Израиля. Вечером того же дня Росавиация рекомендовала в целях безопасности воздержаться от полётов в Израиль, Ирак и Иран.

«Аэрофлот», «Победа», S7 Airlines и Red Wings 2 октября объявили об изменении маршрутов нескольких рейсов после рекомендаций Росавиации. Изменения касаются перелётов в Израиль и ОАЭ.

Авиакомпания «Победа» 2 октября задержала шесть рейсов Москва — Дубай и Дубай — Москва из-за закрытия воздушного пространства над Ираном.