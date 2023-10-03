Москва, 3 октября, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Двигателям аварийно приземлившегося в поле под Новосибирском самолёта Airbus A320 не потребуется ремонт, сообщили 3 октября в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».

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«Исследования методом бароскопии показали, что двигателям не потребуется восстановительный ремонт», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также заявили, что специалисты изучают варианты взлёта самолёта с поля. По данным авиакомпании, к месту должны доставить подъёмники, чтобы провести гонку шасси. Также в планах специалистов демонтировать кресла для облегчения лайнера.

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Летевший из Сочи в Омск лайнер Airbus A320, утром 12 сентября аварийно приземлился на пшеничное поле в Новосибирской области. Всего на борту самолёта находились 159 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не пострадал.

Площадку для экстренной посадки лайнера капитан Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семёнов выбирали с воздуха. Позже стало известно, что отец капитана воздушного судна тоже был лётчиком. В 1989 году он спас жизни людей при авиапроисшествии в Одессе.

В пресс-службе авиаперевозчика 22 сентября заявили, что аварийно севший в поле самолёт Airbus A320 не получил серьёзных повреждений и в будущем сможет выполнять полёты. По оценке специалистов, самолёт находится в хорошем состоянии.