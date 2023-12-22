Екатеринбург, 22 декабря, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Пассажира самолёта «Уральских авиалиний», который летел из Екатеринбурга в Благовещенск, приняли за покойника и экстренно посадили борт в Сургуте, сообщил 22 декабря Telegram-канал «112».

Ilya Galakhov/Global Look Press

По данным канала, у одного из пассажиров, человека с ограниченными возможностями, в какой-то момент поднялось давление, и он перестал подавать признаки жизни. Экипаж принял решение срочно садиться в ближайшем аэропорту.

На подлёте к Сургуту один из медиков, который пытался реанимировать больного, констатировал его смерть, но продолжил реанимационные мероприятия. А когда борт приземлился, пассажир внезапно пришёл в себя, его забрали в больницу.

В пресс-службе авиакомпании подтвердили ТАСС, что пассажир рейса Екатеринбург-Благовещенск не умер, после экстренной посадки его передали медикам.

Как передавало ИА Регнум, 18 декабря после вылета самолёта компании Nordwind Airlines из Москвы одному мужчине через несколько часов стало плохо из-за открывшейся язвы и начавшегося внутреннего кровотечения. Пилоты самолёта пытались запросить разрешение приземлиться в ближайшем аэропорту Норвегии, но получили отказ.

После этого пилоты объявили о том, что самолёт возвращается в столичный аэропорт Шереметьево после шестичасового полёта. По прилёте пассажира госпитализировали.

Норвежские власти заявили, что разрешили российскому лайнеру воспользоваться воздушным пространством их страны для скорейшего пролёта обратно.

Норвегия в прошлом году, как и страны ЕС, и США, закрыла воздушное пространство для российских самолётов.

Как отметил в беседе с ИА Регнум профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин, Норвегия, отказавшая российскому самолёту с умирающим пассажиром в экстренной посадке, не может оправдать своё поведение антироссийскими санкциями. Он считает, что ей может грозить суд. поскольку Норвегия нарушила международное право.