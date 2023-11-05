В дальнем и самом светлом углу гуманитарного штаба в Геническе кипит работа. Тут особо негде повернуться из-за коробок с лекарствами и прочих нужных вещей, но Виктория и Шаганэ умудрились здесь пристроить деревянную раму, рулоны зелено-коричневой материи и втиснуться сами. Они вяжут маскировочные сети для военных. Обе многодетные матери, у обеих домашние дела и распорядок с садиками, школами, уроками и детскими простудами. Но время прийти и сделать важное всегда находится.

ИА Регнум

Вообще, Виктория Косова, которой пришла в голову идея с сетями, попала сюда практически случайно. Увидела объявление, что нужны вещи для вынужденных переселенцев, что-то принесла из домашних запасов — и увидела масштаб бедствия. Стало понятно: нужна помощь руками. Так и осталась помогать. Здесь всегда есть чем заняться, начиная с самого простого разбора и сортировки одежды, которая приходит гуманитарными грузами со всей России.

А почему решили добавить вязание — так тут все просто.

«Первые, кто масштабно откликнулся на просьбу помочь беженцам продуктами, была Росгвардия и другие подразделения, которые у нас здесь стоят. Они приносили просто коробками что у них было, делились своим. Супы, консервы, сгущенка, чай, продукты быстрого приготовления. Вот и нам захотелось им помочь, решили, что будем своими руками плести сети. А стоечку нам сделал своими руками мужчина, который был тут два месяца без документов. Его зовут Лев, он из Бахмута», — рассказывает Виктория, которая привлекала к своей придумке и старших детей.

Но дети побаловались и убежали. А вот люди старшего возраста, говорит женщина, относятся к делу гораздо ответственней.

В рамках, так сказать, волонтерского просвещения, в День воссоединения с Россией сетеплетение было вынесено в парк в качестве мастер-класса. Подростки с удовольствием приняли участие за призовые конфеты и понеслись дальше. А вот взрослые действительно прониклись. Виктория говорит, что кто-то сразу на месте сделал большой кусок работы, а некоторые попросили координаты, чтобы приходить и помогать регулярно:

«Люди постарше лучше работают, не пропускают квадраты, понимают, что от этого может зависеть чья-то жизнь. Чтобы все было без щелей. Вязать ведь надо снизу вверх, если где-то пропустил — то уже не найдешь, разве только случайно будешь разбирать».

ИА Регнум

Заоднополучились хорошие снимки и живые ролики, как-то неожиданно для всех Виктория открыла в себе талант оператора. Получается с огоньком, и горизонт нигде не завален.

Вроде бы дело это нехитрое. Есть рама, на ней пластиковая сеть как основа. Дальше нужно нарезать специальную негорючую ткань сначала на полосы, потом на фрагменты нужного размера и повязать в каждый угол. Есть ограниченный набор цветов, утвержденные ГОСТами размеры. Бери и делай.

ИА Регнум

Только, как в любом другом начинании, чтобы «брать и делать», нужна воля и желание тратить свои личные деньги и время на такую работу. Для маленького Геническа это первый такой пример, до этого воли ни у кого не оказалось. При этом потребность в маскировочных сетях у ребят постоянная, как на передовой, так и в тылу. Всегда есть что накрыть — от техники до зданий, да и просто теневые сетки нужны на юге, где летом на открытом месте может быть далеко за 40 градусов по Цельсию.

ИА Регнум

А таких маленьких и больших городов, где не хватает воли или просто правильного примера, на Херсонщине полно. И не только там.

Так что маленькая работа в дальнем углу на самом деле очень важна. И Вика, к счастью, это прекрасно понимает.

«Мы сами не можем оставаться равнодушными к чужой беде, к тем, кто в тяжелой жизненной ситуации. Есть потребность помочь. Лично у меня, может быть, потому, что я человек православный. Но мы все без своей дозы добра уже не можем, и на самом деле у нас много людей небезразличных. Кто-то помогает руками, финансами, транспортом. И их становится больше, — эмоционально поясняет она, устав от вопросов. — Соседи и друзья все знают, что мы делаем, город-то маленький. Понемногу все понимают, что не надо бояться или стесняться, нужно помогать фронту, людям, собирать помощь. Это важно, чтобы здесь объединились, и можно вместе противостоять всему, что там творится. И никого не ждать».

ИА Регнум

Ну а что касается именно сетей, то от получателей идут только позитивные отклики. Ребятам нравится, а девчат это мотивирует работать дальше, наращивать производство и делать его поудобнее. Тем более коллеги, которые привозят грузы из других регионов, всегда готовы подсказать, как оборудовать рабочее место правильней.

Теперь Вика с коллегами задумали получить под своей проект целый грант. И заодно делать сухой душ для военнослужащих: под это нужны материалы. Два кусочка ткани пропитываются специальным средством, при использовании добавляется две ложки воды — и одна часть дает обильную пену, а второй нужно обтереться насухо. «Там несложно. Все делается спокойно, легко, не нужны специально обученные люди. Главное — руки и желание», — говорит Виктория.

А желания у неё предостаточно.