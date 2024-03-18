Западные государства заранее признали президентские выборы в России «недемократичными». Никто не удивился бы, если бы страны Балтии, из всего западного блока настроенные по отношению к РФ наиболее непримиримо, вообще запретили бы проведение этих выборов на своей территории. До прямого запрета, правда, не дошло, но проходили они там весьма драматично.

AP Photo/Oksana Dzadan/ТАСС Голосование на выборах президента России в Риге

Латвия: релоканты, депортации и легион СС

Накануне представители латвийских властей позволяли себе высказывать угрозы в адрес тех граждан России, которые примут участие в походе к избирательной урне в российском посольстве. В итоге препятствовать участию латвийских россиян в этих выборах власти не стали, но выставили у здания посольства в Риге полицейское оцепление.

Сотрудники МВД проверяли документы у всех, кто намеревался войти в здание. Для того чтобы попасть внутрь, людям, пришедшим, например, в полдень, понадобилось около четырех часов.

В очереди, завернувшей за угол от входа, стояло немало так называемых релокантов — это в основном были молодые люди со значками с лицом Алексея Навального (внесён в перечень террористов и экстремистов), с цветами для воздвигнутого в его честь здесь же временного мемориала и с плакатами про «Путина-диктатора». Вперемешку с ними в очереди ждали пожилые люди с российскими паспортами, которые живут в Латвии десятилетиями.

Первые, повинуясь зову вождей оппозиции, в массе своей пришли голосовать в полдень, а во второй половине дня в очереди появилось значительно больше пожилых людей.

Тут же сновали журналисты, опрашивавшие стоявших в очереди. Но если молодые «навальнисты» вступали в общение с прессой весьма охотно, то «старые латвийские русские» в большинстве своем от таких бесед старались уклониться.

«Каждый из нас уже зафиксирован здесь! Только что проверяли вид на жительство. Всех нас знают, зачем ещё ваши интервью?» — отбивалась от корреспондента вещательной корпорации BBC пожилая женщина в медицинской маске.

«Я тут родилась, чего мне пугаться? Это моя родина, и уезжать я никуда не собираюсь. Мне не дали латвийского гражданства в свое время. Я была негражданка Латвии, а у меня старенькая мама в России, ей девяносто три года, я к ней езжу. Поэтому взяла российское гражданство», — рассказала другая женщина.

Выборы президента России совпали в Риге с другим резонансным мероприятием — состоявшимся 16 марта в центре Риги шествием сторонников легионеров «Ваффен СС» (сами бывшие участники легиона на этих шествиях по естественным причинам больше не участвуют).

AP Photo/Oksana Dzadan/ТАСС

Любители легионеров шествовали, наглухо прикрытые полицейскими кордонами, а митинг антифашистов, раньше параллельно проводившийся в подобных случаях, власти запретили. Тем не менее без арестов не обошлось — была задержана гражданская активистка Елена Крейле, ранее уже несколько раз оказывавшаяся под судом за «прославление российских военных преступлений».

На сей раз ей вменили то, что она вышла к участникам шествия с «символикой, прославляющей агрессора» — за таковую сошел берет с красной звездой, кожаный плащ и планшет. Крейле продержали под замком около суток, а потом выпустили, заведя на нее очередное дело — на сей раз административное.

Не обошлось без инцидентов и у посольства.

Об одном из них сообщила латвийская пресса: находившийся у посольства латыш с украинским флагом на плечах пожаловался полицейским на одного из стоявших в очереди. «Этот человек меня оскорбил, задержите его!» — безапелляционно потребовал латыш. По словам доносчика, «оскорбление» заключалось в том, что человек в очереди «сказал, что он за Путина, и славил Россию». После этого полицейские увели «преступника», и его дальнейшая судьба пока не известна. Возможно, ему тоже посчастливилось отделаться лишь «административкой».

18 марта глава латвийской полиции Армандс Рукс отчитался по событиям минувших выходных.

«Спасибо полицейским, Службе госбезопасности и Погранохране — все прошло по плану», — заявил Рукс. Он также выразил благодарность министру внутренних дел Рихарду Козловскому за решение провести иммиграционную проверку всех, кто принял участие в выборах. По словам Рукса, выяснилось, что у 24 из 1001 проверенного гражданина РФ истек срок действия вида на жительство в Латвии.

Также не совсем понятно, какая судьба ждёт тех граждан России, которых уличили в том, что у них просрочены виды на жительство.

Журналист Алексей Стефанов передал сообщение очевидца: около 19:00 пограничники задержали возле избирательного участка мужчину, посадили его в свой микроавтобус и увезли.

AP Photo/Oksana Dzadan/ТАСС Латвийский пограничник проверяет документы у людей в очереди

«Заснять этот момент очевидец не успел — подбежавшие к нему полицейские приказали телефон убрать. Хочу ошибиться, но есть большая вероятность, что гражданина России прямо сейчас везут на границу, чтобы депортировать», — предположил Стефанов. По его словам, ещё как минимум четырнадцать человек, пришедших на выборы, задерживать не стали, но лишили документа о ВНЖ и обязали уехать добровольно.

«Смелые все-таки русские люди: понимая, что их могут выдворить из Латвии, идут и идут на избирательный участок. Ничем их не сломить и не запугать», — отметил журналист.

Было составлено 23 протокола за «нарушение общественного спокойствия», «сокрытие личности», «недекларирование места жительства», «использование символов военной агрессии и военных преступлений в общественном месте», «агрессивное поведение», различные нарушения правил дорожного движения. При этом, по словам Рукса, при крайне низкой явке избирателей (2,38% от всех имеющих право голоса граждан России в Латвии) у входа в посольство образовалась очередь и около сорока человек проголосовать не успели.

Несмотря на все усилия релокантов продемонстрировать протестное голосование, 70,73% из тех, кто проголосовал в Латвии, отдали свой голос за Владимира Путина.

Эстония: избирателям было что скрывать

Поскольку Латвия и Эстония в 2022 году закрыли все российские консульства на своей территории, в МИД России предложили желающим дополнительные, помимо посольства, варианты голосования.

Люди смогли проголосовать на нескольких избирательных участках, специально созданных вблизи пунктов пропуска через государственную границу. В связи с этим в эстонском МВД заранее сообщили, что не собираются закрывать границу в день выборов. Некоторые этой возможностью воспользовались, однако большинство из тех, кто решил проголосовать, отправились все же в Таллин.

AP Photo/Sergei Grits/ТАСС Голосование на выборах президента России в Таллине

Утром 17 марта у входа в здание на улице Пикк в Таллине собралось около сотни человек: как голосующих, так и протестующих, в сопровождении усиленных нарядов полиции. Очередь к участку для голосования растянулась до соседней улицы. Даже недружественная пресса вынуждена была сквозь зубы признать, что в очереди, змеившейся вокруг квартала, было много живущих в Эстонии русскоязычных, которые поддерживают президента Путина.

Стоявшие в очереди люди по-разному отзывались на предложения эстонских журналистов о том, чтобы поговорить «по душам». Многие наотрез отказывались — и не без оснований.

«Я лично не хочу говорить, вы же знаете, где мы живем, в каком государстве. Вот я скажу, а потом ко мне приедет КаПо (Полиция безопасности. — Прим. авт.) и за руки меня возьмут», — отметил, например, россиянин Анатолий.

«Секрет, конечно, я думаю, такое нельзя говорить. А зачем? Это может кого-то провоцировать. С детства помню эти споры, за кого идти голосовать. Поэтому лучше промолчать», — уклончиво ответила Наталья на вопрос, кому она планирует отдать голос.

«День тишины сегодня, вы же это знаете! Это провокация с вашей стороны… День тишины!» — жестко отреагировал на расспросы Константин.

Другие избиратели все же делились своими предпочтениями более открыто.

«За Путина. Самый лучший президент. Нравится, правильный человек!» — воскликнула Анна.

«За Володю. Владимира Владимировича Путина. Он мне нравится», — без обиняков заявил Василий.

«За Даванкова. Потому что это единственный приемлемый вариант из того, что есть. Никто особо не подходит, но из того, что есть…», — сообщил Егор.

В 12 часов дня перед зданием посольства началась акция, организованная сторонниками Навального. Как легко догадаться, её участники от бесед с эстонской прессой не воздерживались.

«Это наш последний шанс показать единство: что мы не малочисленное количество против Путина, а нас много. Просто мы разрознены, и многие были вынуждены уехать. Это наш протест», — сказала Вероника.

В очереди пришедших голосовать оказался как минимум один известный в Эстонии человек — театральный режиссер Филипп Лось.

«Я взвесил, думаю, буду голосовать против всех. Я не вижу ни одного кандидата, с которым я бы мог связывать будущее России. Проголосовать против всех, то есть испортить бюллетень», — сказал Лось.

Отметим, что в 2022-м Филипп Лось неосмотрительно написал в соцести, что его беспокоит взрыв русофобских настроений в Эстонии. После этого он подвергся изощренной травле со стороны эстонских националистов, потерял работу в Русском театре Таллина и вынужден был долго каяться за свои слова.

В общем и целом, голосование в Эстонии прошло спокойно. Местной полицией не было отмечено никаких инцидентов. 75,22% проголосовавших эстонских русских сделали выбор в пользу Владимира Путина.

Литва: гнездо релокантского экстремизма

В Литве у посольства России во время голосования собрались сотни людей. Там же решили провести акции «Полдень против Путина» и «Протест против нарушений прав ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена. — Прим. авт.) в России». Было заявлено участие до 50 человек в каждой из двух акций. В самой очереди раздавали плакаты с оскорбительными надписями в адрес Владимира Путина.

Нужно понимать, что число русских, проживающих в Литве, невелико — и поэтому здешнее государство, в отличие от Латвии и Эстонии, не стало вводить в начале 90-х массовый институт неграждан.

Соответственно, в Литве не возникло крупной страты, представители которой имели бы повод в больших количествах брать российское гражданство — как произошло в тех же Латвии и Эстонии. Зато именно в Вильнюсе ныне базируется Фонд борьбы с коррупцией (в России признан экстремистским и запрещен), придумавший акцию «Полдень против Путина».

Именно сочетанием вышеперечисленных факторов объясняется то, что большинство из тех, кто стоял перед посольством России в Литве, чтобы проголосовать на президентских выборах, были не коренные местные жители, а недавние релоканты. Многие из руководства ФБК тоже пришли к посольству, но сами заходить внутрь не осмелились.

«Я в федеральном розыске», — заявил, в частности, журналисту «Би-би-си» представитель фонда Георгий Албуров (признан иностранным агентом).

На вопрос, как они отделяют своих сторонников от тех, кто просто пришел голосовать, Албуров ответил: «Время в двенадцать часов дня не просто так. Статистически в это время голосует самое небольшое количество людей. Примесь людей, которые пришли голосовать за Путина, практически отсутствует, если она вообще есть!».

Сотрудники литовской погранслужбы выборочно требовали у стоявших в очереди предъявить виды на жительство, фотографировали данные и проверяли их по базе. На вопрос журналиста о том, по какому принципу выбираются люди для проверки, один из пограничников со смехом ответил: «По профессиональному!».

В итоге Литва продемонстрировала самый низкий процент проголосовавших за Владимира Путина — 29,74%.