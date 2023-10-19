«У нас вода самая лучшая в Донецке, нигде такой нет. Проверяли ее много раз, самая чистая, идет со скважины в две тысячи метров, фильтрация в любом случае», — гордо сообщает Ирина, а её муж Виктор наливает мне в одолженную чашку вторую порцию.

Денис Давыдов ИА Регнум Ирина Ёжикова и её муж Виктор

Вода действительно замечательная, мягкая и очень свежая. Мы привезли её в одну из донецких больниц и вместе с местными мужиками-рабочими перетаскиваем огромные бутыли в пищеблок. Пару тонн загрузить, потом разгрузить — и два медицинских учреждения на несколько дней обеспечены водой, на которой готовят завтраки, обеды и ужины для нескольких сотен людей в стационаре.

Всего на попечении супругов Ёжиковых три больницы, детский дом и несколько районов, постоянно находящихся под обстрелом. В частности, поселок Лозовской, который находится практически на линии фронта и отчаянно нуждается в питьевой воде. Прилепленный скотчем лист бумаги с крупной надписью «Вода» на лобовом стекле видавшей виды «Газели» заодно закрывает крупную пробоину от осколка: иногда обстрел начинается, едва машина въезжает в поселок, над которым постоянно висят дроны.

Как представляют типичного волонтера? Деятельный парень с кучей подписчиков в социальных сетях и в модной футболке с логотипом какого-нибудь фонда. Яркие репортажи, фотоотчеты в компании вооруженных людей, суровые зарисовки «с передка», миллионные сборы на банковскую карту… Ирина и Виктор Ёжиковы, уехавшие в Донецк в 2014 году из трясущейся от артиллерийских ударов Красногоровки, вообще никак на эту картинку не похожи, ни одной деталью.

С виду обычная пожилая пара, простая речь, простые занятия: по сезону летом торговали овощами, зимой — рыбой. Хотя есть одна важная деталь: супруги, по их собственному утверждению, не расставались ни на один день. Как нашли друг друга, так вдвоем и идут по жизни. И каждое решение у них на двоих одно, общее. Чаще всего его даже и обсуждать не требуется — и так все понятно. Решение взять на себя развозку воды, на которую собирают деньги неравнодушные граждане, тоже было принято почти без раздумий. На вопрос: «Зачем вам это?» — Ирина страшно удивляется:

«Как зачем? Люди нуждаются, а нам все равно это где-то когда-то зачтется. Нам когда предложили, мы с мужем подумали и решили: надо — значит надо. И стали работать, ездить, возить. Как по-другому у нас тут выживать? Воды нет, хотя сейчас немного наладилось. А раньше вообще ничего не было. Больницы сидят без капли воды. Здесь раненые, больные лежат, здесь сейчас беременные, как им? Вот и решили заняться, помогать».

Денис Давыдов ИА Регнум

Денис Давыдов ИА Регнум

Первые месяцы после окончания боев за Мариуполь Ёжиковы катались туда каждый день. Набирали свои две тонны из скважины, сверху грузили приготовленное донецкими поварами питание на 600 человек и тащили на юг. Три точки раздачи, по пять литров драгоценной влаги в руки. Обеды для тех, кто оказался в тяжелой ситуации. В основном для пожилых и инвалидов, которым пришлось особенно нелегко. По дороге оставляли воду и ребятам-военным на блокпостах.

Те поездки сложились в личные отношения. Уже давно в городе ситуация получше, и в Мариуполь ездить перестали, а люди оттуда звонят, благодарят, зовут в гости, с праздниками поздравляют. «Уже душе приятно, не знаю, как объяснить, аж мурашки идут по коже, если честно», — говорит Ирина. Она вообще замечает, что люди на Донбассе сильно изменились. Те, кто остался, отзывчивые, неравнодушные всегда помогут. Потому что война всех сплотила, и каждый понимает: если друг друга не поддерживать, не выжить. Поэтому и вопрос: «Зачем?» — не стоит в принципе. Их ведь тоже кто-то поддерживает.

Уже девять лет Ёжиковы живут по чужим углам, довольствуются самым малым. Могут целую неделю существовать на одной яичнице и булке с молоком, например. Есть пенсия, «ребенок помогает». Они знают по себе, как здесь живут люди. Поэтому и в поселке Лозовском, кроме доставки воды, общими усилиями организована кухня, где готовят на всех: люди приходят по одному-двое, когда не так опасно. И пока они будут нуждаться в помощи, Ирина и Виктор приедут на своей скрипящей «Газели», не раздумывая. Ведь человеку для счастья на самом деле много не надо. Те, кто постоянно внутри войны, знают это совершенно точно. Например, жив — и слава Богу, счастье-то какое.

В этом смысле Виктор вообще считается экспертом. Может быть, возможности в плане гуманитарной помощи у супругов и ограничены. Зато спасение людей прилагается бонусом к баклажкам с водой. Есть у человека особый дар: слышать «прилеты» еще на подходе, заранее. И быстро действовать в оставшиеся секунды.

«Он столько людей поспасал у нас. При обстрелах. Он эти обстрелы чувствует — не знаю, почему и как, — хвалится мужем Ирина. — Мы стоим торгуем, он вдруг: «Мать, быстро за магазины». И по всем магазинам бежит: «Так, девки, ложись, девки, прячемся». Только все за магазины забежали, сразу взрывы».

Денис Давыдов ИА Регнум

Сам Виктор это с научной точки зрения объяснить не может: «Это в башке, наверное, не могу даже сказать — звуком или знанием». Просто внутренний голос дает команду: «Ложись!» — и все вокруг уже знают, что надо ложиться. Даже если под ногами грязь и большая лужа. Ирина тут же вспоминает один случай на блокпосту, когда пришлось полежать в грязном снегу. Зато заслужила всеобщую похвалу за грамотные действия.

А о тех, кого получилось сберечь, вспоминают скорее мимоходом, как нечто менее значительное, чем испачканное пальто. Как молодую маму с ребенком, которых Виктор выдернул просто из-под падающих обломков и затащил в ближайшую девятиэтажку. Сам подвиг — пунктиром, а девушку жаль, после такого стресса два года не разговаривала.

Так же, не раздумывая, они спасли ополченца еще тогда, в самом начале. Вывезли через украинский блокпост, заговорив солдатам зубы. Хотя парень тот вскоре погиб. Так и с волонтерством этим.

Денис Давыдов ИА Регнум

«Мы не можем без работы. Мне и ребенок говорит: «Мам, у тебя ноги не ходят, такой сахар высокий, ну посиди дома». А я понимаю: если я останусь сидеть дома, через полгода я умру, я не могу, мне надо с людьми общаться, мне надо быть в водовороте всего. Как бы тяжело ни было — ноги, спина, давление, все равно я буду идти, чапать…» — твердо говорит пожилая женщина, и ей веришь: будет «чапать».

Их родной дом всего в пяти километрах от поселка Шахты им. Абакумова, который они регулярно навещают со своими баклажками. Неизвестно, стоит ли еще. Хотелось бы, конечно, чтобы его пощадила война и можно было туда вернуться. Но не это главное. «Если не уцелеет, я уже смирилась с этим, — говорит Ирина. — Главное, быть нужными здесь и сейчас, не бросать своих. И обязательно дожить до победы».