Для жительницы Ворошиловского района Донецка 57-летней Ирины Алексеевны суббота начинается рано. Будильник в телефоне прозвенел в 7:45. Выходной день, на работу вставать не нужно, но есть другое важное дело.

Иван Шилов ИА Регнум

Перед выходом из дома женщина проверяет сумку — не забыла ли паспорт? Как всегда, на месте. Значит, можно идти.

Избирательные участки в Донецке открываются в 8 утра. Хотелось не затягивать, прийти пораньше, поясняет Ирина Алексеевна. В пятницу проголосовать не получилось — с работы вышла только в половине девятого, участки уже закрылись.

Семь минут пешком — и вот уже выдают бюллетень.

«Всё прошло очень быстро. Показала паспорт, зашла в кабинку, проголосовала. Очереди не было — будет ближе к обеду, думаю. Вчера подруга рассказывала, что около двух часов дня была очередь. Теперь я спокойна», — улыбается женщина.

Её мама, 82-летняя Тамара Владимировна, родилась в Великую Отечественную и часто, как и миллионы советских людей, повторяла: лишь бы не было войны. Этого сейчас хочет весь Донецк, говорит Ирина Алексеевна. Чтобы закончился кошмар, продолжающийся уже девять с половиной лет.

Тамара Владимировна проголосовала раньше — досрочно.

«Болею давно, редко выхожу на улицу. 10 марта ко мне пришли три молодые девушки, попросили предъявить паспорт, дали бумагу (бюллетень для голосования. — Прим. ред.) Я пошла на кухню, поставила галочку. Потом бросила бумагу в их прозрачную урну. Девушки попрощались и пошли в соседнюю квартиру», — рассказывает женщина.

«Подтверждение, что мы в России»

Донецк, как и другие новые регионы, впервые выбирает президента России. Всего в ДНР — 626 избирательных участков, все они открылись и работают в штатном режиме. За ходом выборов следят полторы тысячи наблюдателей.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

До 15 марта в республике проходило досрочное голосование. Явка по его итогам составила 57,84%.

Предвыборная кампания в Донецке прошла очень спокойно, рассказывает житель города, 31-летний Сергей. Агитации — минимум. На обочине дорог кое-где можно было увидеть билборды.

Не было и массовых мероприятий — опасно. В то же время жители ДНР получали СМС с информацией о выборах.

скришот Сообщения, который рассылали в Донецке

Приближающиеся выборы вызывали у дончан смешанные чувства, признаёт Сергей. С одной стороны, их очень ждали — «это подтверждение, что мы в России, что мы вместе». С другой, боялись терактов и новых обстрелов от Украины.

«Что для нас праздник — то для них повод устроить какую-то беду», — грустно вздыхает мужчина.

После освобождения Авдеевки фронт отодвинулся от Донецка. В городе стало спокойнее. Местные говорят, что уже не бывает такого, чтобы район целый час обстреливали «155-ми». Уже не приходится по несколько часов сидеть в подвале, спасаясь от «Градов», как осенью 2022 года.

Но есть новая беда: дроны которые противник посылает туда, куда может дотянуться. В субботу, 16 марта, беспилотники атаковали Кировский и Куйбышевский районы.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Пережито столько, что хватило бы на несколько жизней»

В донецкой средней школе №12 в Калининском районе снова открылся избирательный участок. Раньше здесь выбирали президентов Украины — до Петра Порошенко.

На входе встречает вооруженная охрана с металлоискателями. Проверяют одежду, сумки. Удостоверившись, что ничего запрещённого и подозрительного нет, пропускают.

В вестибюле стоят несколько человек. На участке — только фотографии и биографии кандидатов. Люди приходят голосовать, процесс идёт быстро — очереди не накапливаются.

«Нет, нам не страшно, — говорят Дмитрий и Виктория, молодая семейная пара. — Мы за развитие города, поэтому пришли голосовать».

Сейчас для предприимчивых дончан, и не только для них, в городе открылись большие возможности, говорит мужчина. Хочешь открыть доходный бизнес? Арендуй помещение под склад запчастей и СТО, налаживай поставки — и вперёд, зарабатывай. Спрос есть огромный, пробки на дорогах не дадут соврать.

Да и вообще: чуть ли не ежедневно в городе открываются новые магазины, пункты выдачи и кафе. На рынках и в магазинах — толкучка. Это хороший знак, подытоживает Дмитрий.

К страху нельзя привыкнуть, но и постоянно бояться — тоже нельзя, говорит вышедшая с участка Елена. С 2014 года пережито столько, что хватило бы на несколько жизней, добавляет она. Были слёзы, злость, снова слёзы…

«Чего я хочу? Нормально пожить. Просто нормально, спокойно пожить. Ждём, когда не нужно будет постоянно смотреть новости в телефоне — не прилетело ли чего-нибудь, не взорвалось ли? Вот этого очень хочется. Надоело бояться за близких», — признаётся Елена.

Но и сдаваться никто не собирается: как можно сдаться, когда уже столько вытерпели?!

Возле выхода из школы играют четверо детей лет пяти-шести. Рядом разговаривают родители. В здание каждые пару минут заходят новые люди — голосовать.

В воздухе чувствуется запах весны.