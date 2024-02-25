Белгородский депутат Сергей Попов обнаружил в антикварном магазине в Таллине награды времён Великой Отечественной и твёрдо решил вернуть их на Родину, отыскать наследников и родственников героев, вручить им с почестями.

Фото из личного ахива Сергея Попова

Но задача оказалась не из лёгких — её решение растянулось на годы.

Челночная сумка, набитая наградами

В первой части этой истории мы писали, как Сергея Попова поразило, что ордена и медали советских героев были свалены на прилавке вперемешку с крестами и памятными вещицами нацистов, а продавец лавки оказался внуком эсэсовца.

Первые три ордена — из той самой, таллинской антикварной лавки, Сергею удалось привезти в Россию еще в 2017 году. Однако наград, не нашедших своих героев, оказалось гораздо больше — искать их пришлось в разных городах Европы.

Адрес следующего магазина, в который отправились Сергей с женой, дал всё тот же продавец, заломивший за ордена баснословные суммы.

«Мы заходим в этот магазин, и я был в шоке, у меня просто пропал дар речи: витрина усыпана немецкими наградами вперемешку с нашими. И на каждом ордене — ценник.

Орден Красной Звезды — 170 евро, орден Славы — 200 евро. Я продавца спрашиваю: «Как такое возможно? Вы торгуете нашей славой, нашей Победой!» — вспоминает Сергей.

Мужчине не давал покоя вопрос: как награды попали на прилавок? Их украли, родственники продали? Был еще один, не менее болезненный вопрос: почему продаются только немецкие и советские? Может, в лавке есть и американские, английские, французские медали?

Нет, не оказалась. Продавец предположил, что их родственники не торгуют наградами. А если что-то и появляется, их сразу же выкупают специализированные фонды.

Покупателей советских наград, по его словам, находится много: в основном коллекционеры — интересующиеся историей американцы и европейцы.

При этом на витрину, как выяснилось, выложили далеко не всё. Сергей буквально онемел, когда продавец принёс из подсобки челночную сумку, набитую наградами. Стало ясно: возвращать на Родину придётся много, дорого и долго. Одной поездкой не обойтись, впереди — кропотливая работа по поиску живых родственников героев.

Фото из личного ахива Сергея Попова

В то же время не давало покоя, как все эти награды, драгоценные для каждой семьи, памятные, важные, оказались в антикварных лавках и на блошиных рынках? Распродали неблагополучные потомки? Украли и привезли в Прибалтику диггеры, черные копатели?

Была и еще одна версия.

«А было и такое, что европейцы с Украины землю, чернозем вагонами вывозят. А срезая слои земли, находят в ней награды, что после войны остались…» — рассказал Сергей Попов.

«Это Божий промысел»

Начавшаяся в 2017 году история растянулась на несколько лет. Прошел год, второй, но никак не удавалось выяснить, кому принадлежали три привезенных ордена, хотя Сергей обращался во всевозможные инстанции.

«В 2019 году, перед Пасхой, в праздник Благовещения, мне снится сон: я веду прием, заходит мой помощник, я у него спрашиваю, всех ли людей уже принял. Он говорит: нет, сидят еще трое мужиков в военной форме, может, реконструкторы. Пришли с какой-то проблемой с квартирой, что-то с замками у них, домой попасть не могут, — рассказывает мужчина. — Заходят они ко мне: в зелёной полевой форме, без погон. Я спрашиваю, какая у них проблема, они говорят: «Мы не можем попасть домой, помогите нам вернуться». И сон такой яркий, подробный. Я говорю: «Конечно, давайте мне адрес, я свяжусь с местной администрацией, помогу. Вы где живёте?»

А они ничего не отвечают, только один всё время повторяет: «Мы не можем попасть домой, помогите нам вернуться».

Утром проснулся, защемило сердце. К чему был сон? Неужели это души солдат, чьи награды мы привезли? Лежат они, без вести пропавшие, вспоминает Сергей.

Вскоре состоялась еще одна знаковая встреча: с владыкой Иоанном, митрополитом Белгородским и Старооскольским. Владыку Сергей знал и раньше, говорит о нём как о человеке понимающем, очень влиятельном в церковном мире.

Фото из личного ахива Сергея Попова

Услышав рассказ об орденах и о том, какой сон увидел Сергей, владыка его похвалил.

«Золотой вы человек! Это ведь великолепно, что вы не прошли мимо, это ведь Божий промысел. Вы не потратили деньги на свои мирские потребности, а потратили на важное, стоящее. Я давно за вами наблюдал, у вас большое будущее», — передаёт мужчина слова владыки.

В канун Дня Победы, 7 мая, митрополиту Иоанну удалось выяснить имена троих героев. Сергей передал медали в белгородскую диораму. Тогда же твёрдо решил: остальные ордена из Таллина обязательно привезёт на родину.

Митрополит без колебаний дал благословение.

«Выкупить бы все»

С тех пор Сергей бывал в европейских антикварных магазинах и на блошиных рынках множество раз. Удалось привезти в Россию почти две сотни наград.

Из Германии, особенно из восточных земель, бывшей ГДР, вывозить награды было проще, чем из Прибалтики, рассказывает Сергей: немцы уступали в цене, говорили: «Мы всё понимаем, это ваша история».

С помощью митрополита Иоанна Сергей заручился поддержкой «Единой России». Главной задачей было, чтобы как можно больше людей узнали об этой необыкновенный истории, чтобы подключились СМИ. Так был дан старт партийному областному проекту «Память о подвиге».

«Владыка тогда очень хорошо сказал: «Проект по возвращению боевых орденов наших героических дедов и прадедов из экономического плена», — говорит Сергей.

ИА Регнум

Примерно в это время с ним снова связался уже хорошо знакомый антиквар из Таллина. Сообщил, что есть еще одна большая коллекция с наградами Великой Отечественной — Звёздами, орденами: окопными, солдатскими. Именно то, что разыскивал Сергей Попов.

Но поездка, увы, не состоялась из-за пандемии коронавируса. Приостановили и торжественные мероприятия, проводившиеся в рамках проекта, — награды с почестями привозили в музеи разных районов Белгородской области.

«Тогда у меня появилась идея всероссийского проекта. Первые три ордена, решил я, пусть остаются у нас, в Белгороде, но остальные… Их география — обширная, всей нашей необъятной страны: начиная от Ленинграда и заканчивая Владивостоком, Омском», — рассказывает Сергей.

«Выкупить бы все! — сказал владыка. — У государства денег много. Подключим Минобороны, администрацию президента, Россотрудничество — всех».

«Трижды орденоносец, награждён за взятие Берлина»

Изучая содержание коллекции, Сергей наткнулся на награду, принадлежавшую красноармейцу из деревни Долгое Курской области. В военные годы деревня действительно относилась к Курской области, позднее «переместилась» в Белгородскую.

Фамилия награжденного — Грязнов — показалась Сергею знакомой.

Он связался с коллегой, депутатом Сергеем Шумским, уроженцем того самого села Долгое. Выяснилось, что имя Ивана Васильевича Грязнова — танкиста, трижды награжденного орденом Красной Звезды, участника битвы за Берлин, — отлично известно землякам.

Совместными усилиями удалось отыскать семью героя, его сына и внуков. Неожиданные и поразительные открытия на этом не закончились: оказалось, что в 1982 году, когда умер красноармеец Иван Грязнов, похоронами занималась его сестра, и она сказала тогда племяннику — сыну героя: «Что принадлежало твоему отцу, то пускай с ним и остается», и положила все награды в гроб.

Как они оттуда пропали, как оказались так далеко от родного села, в Таллине — неизвестно. Сергей предполагает, что награды похитили и продали черные копатели, разрывающие и грабящие могилы.

«Мы приехали к ним, вся семья плакала. Владыка сказал: «Представь, Сергей Николаевич, дед этот умер в 82-м, герой, трижды орденоносец, его уже и забыли, а вы опять взбудоражили всю общественность, семье напомнили об их герое».

И действительно, приехали представители военкоматов, местный глава, военные, чиновники, провели концерт. Я почитал наградной лист Ивана Грязнова: он был механиком-водителем Т-34, награжден за взятие Берлина», — рассказал Сергей.

Поиски родственников красноармейцев продолжаются. Кроме наград уроженцев разных регионов России, в руки Сергею попали ордена героев из Харькова и Гомеля, воинов из прибалтийских республик.

Передать награды на Украину или в недружественную Прибалтику сейчас невозможно, но в Белоруссию они обязательно попадут, уверен Сергей.

ИА Регнум активно участвует в проекте «Память о подвиге». Корреспонденты издания, используя свои источники, помогают искать семьи героев и возвращать утраченные награды.