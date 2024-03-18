О том, что голосование на выборах президента России в немецкой столице станет настоящим явлением культурно-политической жизни, стало понятно задолго до 17 марта. Этому в немалой степени поспособствовали сами немецкие власти, закрывшие все дипломатические представительства РФ в Германии, кроме посольства в Берлине и Генерального консульства в Бонне. Чего для 84-миллионной страны, где постоянно проживают несколько сотен тысяч граждан России, обладающих правом голоса, было, разумеется, катастрофически мало.

Иван Шилов ИА Регнум

Тем более что русскоязычное меньшинство, устав от постоянной медиастигматизации России, а заодно и большинства ее населения, как считается на Западе, недостаточно проникшегося духом свободы и просвещенной демократии, решило массово проявить гражданскую сознательность, приняв участие в электоральном процессе и поддержав правильного кандидата. В полном соответствии с законами физики: сила действия равна силе противодействия.

Проделать многочасовой путь на поезде или автомобиле, а затем отстоять несколько часов в очереди, несколько раз огибавшей улицы и переулки берлинского дипломатического квартала — это, согласитесь, поступок, несколько более масштабный, чем заставить себя в выходной день оторваться от дивана и отправиться для исполнения конституционных обязанностей в близлежащую школу.

В очереди к участку для голосования № 8315, растянувшейся, по оценкам экспертов, как минимум на два километра, собрались представители почти всех земель Федеративной Республики, причем некоторые рискнули явиться на процесс гражданского волеизъявления с маленькими детьми.

Увы, далеко не у всех прибывших в Берлин избирателей с российскими паспортами получилось добраться до заветной урны: количество желающих проголосовать многократно превосходило объективные физические возможности членов избиркома и представителей служб безопасности.

Однако особого разочарования у нескольких тысяч человек, так и не успевших попасть в здание посольства до 20:00, замечено не было. Чего, однако, нельзя сказать о некоторых немецких журналистах, в очередной раз столкнувшихся с формальным отношением в лучших традициях позднего СССР со стороны сотрудников российского посольства. Учитывая, что германских репортеров, занимающих по отношению к России комплиментарную позицию, в современной ФРГ в целом не так много, разговор в презрительно-снисходительной интонации не слишком хорошо способствует налаживанию межкультурного диалога двух стран и отстаиванию объективной повестки.

Российский оппозиционер — лучший друг украинского националиста

Наверное, было бы преувеличением сказать, что несколько десятков тысяч человек, дожидавшихся права входа в монументальное здание в стиле сталинского ампира на Унтер-ден-Линден, включали исключительно сторонников действующего российского лидера. Нет-нет, в толпе мелькали то бело-голубые флаги российской оппозиции, то радужные флаги запрещенного в РФ как экстремистское, но вполне рукопожатного в Германии движения LGBTQ+. Однако общее настроение потока русскоязычных избирателей Германии, пожалуй, лучше всего выразил саксонец средних лет, заявивший: «Спасибо Шольцу, Байдену и Макрону за то, что убедили меня сходить на выборы и впервые в жизни проголосовать за Путина».

Протестную позицию саксонца, как, впрочем, и стоявших с ним в очереди плечом к плечу мекленбуржцев, бранденбуржцев и жителей Тюрингии, вполне можно понять: шторм нечистот, регулярно вздымающийся в немецких медиа для отработки антироссийской повестки, даже самого убежденного либерала способен превратить в истового патриота. Ровно по тому же принципу российский президент благодаря неустанным трудам мастеров пера с ярко выраженными русофобскими наклонностями, регулярно предстающий в публикациях и видеосюжетах в роли настоящего олицетворения зла, в глазах среднего русского немца вдруг обрел небывалую привлекательность.

Carsten Koall/dpa/Global Look Press

Если в очереди к УИК № 8315 царили мир, гармония и полное взаимопонимание, то на аллее напротив посольства благодаря объединенным усилиям российской оппозиции и украинских националистов происходил настоящий протестный перформанс.

Импровизированные «иконостасы» с именами павших на фронтах украинских националистов, пошлые «антипутинские» инсталляции в исполнении мастеров бандеровского креатива, а также ставшая апофеозом пошлости черная сцена, откуда регулярно звучали антироссийские лозунги в исполнении беглых «жертв авторитарного режима» — все это производило на человека, еще не определившегося с выбором своего кандидата, скорее обратный эффект.

Также довольно жалко выглядело и выступление новоиспеченного лидера российской оппозиции Юлии Навальной. Выход главной оппозиционерки Всея Руси из стен российского посольства под вспышки фотокамер немецкой прессы был обставлен в лучших традициях политической мелодрамы. Юлия, на которую в российском протестном лагере возлагают большие надежды, рассказала германским медиа историю порчи собственного бюллетеня путем добавления туда графы с фамилией покойного мужа. Столь «смелый» ход, как, впрочем, и «храбрость» Навальной, решившейся войти в цитадель зла, где ей, по мнению немецких журналистов, могла угрожать смертельная опасность, наверняка добавил мужественной вдове политических очков в борьбе за финансовые потоки с соратником покойного мужа Леонидом Волковым (признан инагентом).

Российские выборы глазами немецкой прессы

Накануне 17 марта немецкие СМИ словно соревновались с собой в том, кто сумеет объяснить высокую явку и цифры поддержки действующего российского лидера, вполне реальные для России, но несколько фантастические для Европы и Северной Америки.

Издание Frankfurter Rundschau убеждало читателей, что на избирательных участках в России люди голосуют специальными ручками с исчезающими чернилами, растворяющимися при нагревании.

Их гессенские коллеги из Frankfurter Allgemeine Zeitung, игнорируя законы физики, настаивали на том, что «тот факт, что многие избирательные участки снимаются видеокамерами и имеют прозрачные урны для голосования, лишь имитирует прозрачность».

Журнал Stern пытался убедить своих читателей, что многие в России голосуют лишь под дулом автомата в присутствии солдат в масках, недвусмысленно намекая на самые неприятные последствия для отважных диссидентов, решившихся поставить крест в графе за неправильного кандидата.

AP/ТАСС Люди в очереди на избирательный участок в посольстве России в Берлине

Tagesspiegel устами российского оппозиционного эксперта Александра Габуева (признан инагентом) из аналитического центра Карнеги «Россия — Евразия» в Берлине утверждал, что фантастическая явка и не менее убедительный результат российского президента являются следствием масштабных политических репрессий…

Впрочем, даже немецкие медиа, несмотря на всю свою предвзятость, вынуждены признавать, что Владимир Путин действительно пользуется поддержкой абсолютного большинства населения. Правда, объясняется это в первую очередь «зомбированностью» среднего россиянина и отсутствием доступа к по-настоящему свободным СМИ. В той же небезупречной логической парадигме германских журналистов огромные очереди на избирательные участки среди россиян объясняются всплеском оппозиционных антипутинских настроений в стране и за ее пределами.

Как бы то ни было, с избранным российским лидером Германии как-то придется взаимодействовать и пытаться выстраивать диалог, даже если федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер пафосно отказался поздравлять Владимира Путина с победой на выборах. При всем уважении к Штайнмайеру и его регалиям, он и глава России — несколько несопоставимые фигуры для мировой политики. И если Путин является общепризнанным лидером одной из трех мировых сверхдержав, с которым так или иначе приходится считаться даже его недругам, то место Штайнмайера в политической жизни Германии и всего мира лучше всего отражает немецкий анекдот:

«Если вы когда-нибудь почувствуете себя никчемным и бесполезным, вспомните о том, что в Германии есть бундеспрезидент».