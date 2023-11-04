В чате взаимопомощи общественной организации «Мы вместе!» в Геническе кипит бурная деятельность. Часто заявки от людей даже не доходят до гуманитарного штаба, все решается прямо здесь. Вот кому-то срочно нужна детская кроватка — и она тут же находится. Мы выходим на улицу с главным волонтером Херсонской области Ольгой Яворской, надо помочь занести ценный груз.

ИА Регнум

Миловидная женщина, которая принесла манеж, рассказывает, что сама в нем выросла, потом здесь спал её ребенок. А теперь вещь кому-то нужнее: в придачу к кроватке она притащила ещё два пакета детских вещей. Все как-то уютно, по-семейному.

Сейчас Ольга возглавляет филиал большой общероссийской организации. А первое время, когда на Херсонщине уже не было Украины, а Россия ещё толком не пришла, она оказалась, прямо скажем, на передовой. Только без автомата. В городе самоорганизовалась сеть «квартальных», каждый взял на себя ответственность за несколько улиц, пожилых соседей, инвалидов. В общем, всех, кому нужна была помощь. Разносили продукты, памперсы с пеленками, занимались всякими важными вопросами вроде паспортов.

Шебутная, общительная женщина, раньше работавшая директором представительства косметической фирмы, быстренько всех организовала в группы, добавила в чаты, попросила админов местных телеграм-каналов давать рекламу. Потом придумали сделать пункт приема-выдачи: чтобы кому нужно — брали, а кто хочет помочь — приносил. И завертелось.

Потом из прифронтовой зоны пошел вал беженцев, а летом, после разрушения дамбы Каховской ГЭС, он достиг пика. Теперь ситуация уже полегче, но все равно тех, кто нуждается в поддержке, масса: нужны одежда, обувь, лекарства, всякие предметы быта, самые элементарные вещи вроде зубной щетки. Бывало, что люди приезжали в больничном халате и тапочках, вообще без ничего. «Прилетело в дом — и всё». Кому-то оформляют документы, пенсии, кого-то нужно просто накормить и временно поселить. Сейчас идет зима, а в пунктах временного размещения и больницах куча стариков, инвалидов, о которых просто некому больше позаботиться.

«Как-то пришел мужчина скромненький, не может два слова связать. Его зовут Борис. Они с семьей ехали в Крым, не хватало документов, так что жена уехала с ребенком, а он остался. Ночевал в подъездах, сам непьющий, не курит. Пришел, сел, я говорю, вы кушать хотите? Покормили его, разговорились, оказалось: жуть, — рассказывает об одном из своих памятных подопечных Яворская. — Мы его поселили в пансионат к знакомым, он помогал что-то, его за это кормили. Помогли с одеждой и с документами, он уже в Ленинградской области получил жилье, нашел работу. Правда, пока тут три месяца сидел, жена себе другого нашла, но и он встретил свою судьбу. Приглашает в гости».

Всяких таких историй у нее миллион.

Огромная работа в огромной области в основном висит на плечах Ольги, Вики и Шаганэ, которые каждый день и в штабе, и по окрестным селам, и военным что-то отвезти, и у них что-то забрать, в общем, «вашу маму и там, и тут показывают». Сегодня везут инвалидные коляски — прислали добрые люди аж из Москвы. Завтра надо навестить бабушек в доме престарелых. А накануне нашей встречи в херсонском сообществе вообще был целый тарарам: позвонили из Новотроицка, там в больнице остался мальчик год и три месяца от роду. Папа в пьяном угаре убил маму, ребенок один-одинешенек.

«Мы были удивлены, что и многие новотроицкие включились, сразу ребеночку принесли и то, и то. Медсестры хорошие, выгуливают его, балуют. И уже семья нашлась, которая его заберет. Всего три дня прошло! То есть мы стараемся очень быстро по возможности», — рассказывает Ольга, на ходу отвечая и мне, и на телефонные звонки. Все её хозяйство занимает полтора этажа в старом здании, везде груды рассортированных вещей, детской обуви, посуды, свеженьких книжек-развиваек для дошколят — прислали три паллета прямо из типографии. Сюда могут прийти те, кто нуждается, подобрать что-то из одежды, а детишки сразу бегут к ящикам с игрушками.

Пригождается буквально всё. Скажем, в области повсеместно стали открываться детские сады, так же повсеместно при украинской власти закрытые. А оборудования не хватает, просят даже ложки-вилки. В сельскую школу нужны парты — Яворская бросает заявку уже в центральную контору своей организации, и помощь приходит из Большой России. Здесь в общем-то посылки отовсюду, от Калининграда до Сибири. Причем, говорит Ольга, чем дальше адресат, тем он щедрее, что ли. Стараются люди помочь самым лучшим. Из Калининграда, например, шлют новенькую, ни разу не надеванную одежду.

Соответственно, и у себя гуманитарщики стараются помочь всем, отодвинув в сторону любые политические вопросы. Чтобы поддержать человека в нужде, не нужно интересоваться его взглядами, считают в штабе. Было и такое, что люди из Украины или Польши просили за своих родственников — никому не отказали.

Причем бывает, что геническим барышням чьи-то старики нужнее, чем их детям или внукам, которым проще переложить заботу о родном человеке на кого-то и раз в месяц интересоваться, как дела. Вот и сегодня Ольга ищет старые свитера, которые можно распустить: «У нас тут много женщин, кто вяжет носки прямо массово. Приносят по десять пар сразу. И военным передаем, и для лежачих в больницах делают следочки, чтобы снимать удобнее было».

В другом углу потихоньку плетут маскировочные сети. Говорят, что парни из Росгвардии очень отзывчивые и продуктами всегда делились, и что-то перевезти — это к ним. И в фойе второго этажа стоит сваренная военными буржуйка с надписью «Храни вас Бог!»: чтобы девочки зимой не мерзли. Поэтому решили отблагодарить вот таким образом, один из переселенцев сделал раму, освоили технику и вяжут. Одновременно здесь куча активностей с детьми, боевые гуманитарщицы вовлекают молодежь в полезное.

«Патриот — это тот, кто встанет и пойдет делать то, что нужно для своей страны. Даже помню Украину, не были тогда дети готовы что-то для неё делать. Они не понимали этого, просто жили: играли в компьютерные игры, тусили бессмысленно, курили «дудки» эти модные. А сейчас молодежь если собирается — идет на какое-то мероприятие. Бабушке уголь перенести, на какую-то уборку, постоянно движение, конкурсы, локальные мероприятия в школах, в училищах, неделя патриотических фильмов. У нас новый министр молодежной политики сильно вовлекся в эту тему. Детям сейчас некогда даже дыхнуть, не то что в компьютере сидеть. И они начинают понимать, для чего надо помогать другим, что такое Россия и почему это круто», — уверена Ольга.

Её гумштаб стал точкой притяжения для всей Херсонской области. Так что теперь зовут на постоянную работу в министерство, где организовывается «Доброцентр», объединяющий все региональные волонтерские организации. Для Яворской это в радость: можно не только работать еще лучше, но и поддержать зарплатой своих «девочек», у которых дети и быт, получить собственный транспорт, нормальное помещение. Все равно ведь чуть что — сразу отправляют к ней.

Да, территория пережила гуманитарную катастрофу, и сейчас многим живется очень нелегко. Но зато все знают: вокруг свои, всегда придут на помощь, никто не останется брошенным и забытым. А это гораздо важнее, чем просто куртка на зиму или пакет с гуманитарными макаронами.