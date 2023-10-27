На древней синей краске стены в зале борьбы Дома физкультуры в Донецке висит самодельный плакат «Цель самбиста на 2022». Кто-то хотел золотую медаль, кто-то — «всегда побеждать», а кому-то было достаточно научиться подтягиваться.

ИА Регнум Александр Линник

Жизнь внесла свои коррективы, но этот лист бумаги с корявыми записями пацанячьим почерком остался как напоминание: если есть цель — нужно к ней идти всегда, что бы ни случилось. А воспитанники Александра Линника, как и многие другие спортсмены, которых он знал, в том самом двадцать втором году одними из первых пошли на СВО.

«Это же единственный спорт в мире, где национальным языком общения признан русский. И наши пацаны за этот язык воюют. Дорохин Андрей — погиб под Николаевом, Артур Синьков вот сейчас вышел из больницы, у него большие травмы. Были камээсники наши ребята, тоже получили сильные ранения, со спортом всё. Но те, кого мы воспитывали с 2013-го, первыми встали на защиту своей земли, самбисты были везде, от Николаева до Киева», — говорит тренер. Вспоминает и тех, кто отслужил и вернулся: приходят на тренировки, делятся опытом с молодыми.

В Донецке он единственный, кто преподает самбо. Остался верен тому спорту, который воспитал его самого когда-то.

До 2013 года этот советский вид борьбы был не в чести у спортивных функционеров, все деньги шли на дзюдо, и в лучших залах города занимались только дзюдоисты. Но Линник уверен, что этот подход — неправильный. Вспоминает, как одному из коллег посчастливилось встретить Анатолия Харлампиева, основателя знаменитого вольного стиля.

«Они, как дзюдоисты, сразу раз — и упали на колени. А он говорит: «Эх вы, русский никогда на колени не падает». Вот это и есть философия самбо. Вот почему мы отличаемся от других. Дзюдо, может быть, во многом похоже, но там очень много догматов. А у нас всё свободно, только простые правила: не груби, не нарушай, не кусай, не наноси травму своему противнику, борись как умеешь», — поясняет Линник.

Для него не столь важно воспитать чемпиона, сколько воспитать хорошего человека. Если ходил мальчишка на тренировки когда-то, а через много лет возвращается уже взрослым, чтобы сказать «спасибо» — значит, работал не зря.

А поблагодарить есть за что.

Здесь ведь не просто учат каким-то приемам на татами. Александр Анатольевич объясняет детворе, что такое борьба вообще. Когда задача по математике просто так не дается — это тоже борьба. Как и любое преодоление трудностей и сложностей. Вот этому пацаны должны научиться в спортивном зале, пока это игра, спорт. Закалить характер для дальнейшей жизни.

По словам Линника, «если человек не готов преодолеть тяжелое время, бывает, по-разному заканчивает жизнь. Вот борьба на ковре — страх, волнение, переживание, какие-то взлеты и падения — это надо прожить. Вот наша задача: научить детей преодолевать страх, быть стойкими».

Для прифронтового Донецка, на который с весны 2022 года обстрелы обрушились с утроенной силой, самбо имеет еще и терапевтический эффект. Тренеры говорят, что если дети сидят дома, в замкнутом пространстве, испытывая постоянный страх, это плохо влияет на психику. А тут потолкались на ковре, пообщались, выплеснули энергию — и разгрузились от того, что делается на улице. Понятно, что каждый поход на тренировку — это риск. Но для дончан это уже риск привычный: «Да, опасно, да, тяжело, но голова на плечах должна быть, соображать, идти или не идти. Если опасно или чувствуешь, не пускает тебя что-то — сидим дома».

Поэтому и результат есть, несмотря на обстоятельства. В нынешнем году 16-летний воспитанник Линника занял второе место по России на отборочных соревнованиях. А сам он часто вспоминает Кирилла Романцова, которому в 2014 году пришлось уехать от войны в Москву, в клуб «Самбо-70». Там он стал неоднократным победителем и призером первенств и чемпионатов столицы, России, международных соревнований, двукратным победителем Международного юношеского турнира по самбо среди городов-героев «Победа» и обладателем Суперкубка.

ИА Регнум

К сожалению, Кирилл умер совсем молодым. Но память его живет: когда Игорь Лукашин выиграл в Сербии первенство мира, заиграл гимн России, он снял медаль и надел на фото своего друга. Потому что самбо — не просто спорт такой, это семья, это дружба навсегда. В честь Романцова теперь проводится первенство Москвы, но в Донецке мечтают, что турнир имени земляка будет проводиться и на его родине. Только принять пока негде: базового зала, способного вместить большие соревнования, в столице шахтерского края нет.

В Доме физкультуры дети занимаются в полумраке, освещения здесь не хватает, а с потолка сыплется штукатурка. Старая крыша подтекает, зимой холодно, а про «помыться» речи вообще не идет. Тем более на фоне огромных проблем с водой. «Донецк был городом-миллионником, здесь университеты, институты, студенческая молодежь. Но негде тренироваться. Как мы проведем турнир всероссийского соревнования, в каком зале? Я уже не говорю уже про международные соревнования. А поводов достаточно у нас, в честь чего провести турнир. У нас на Донбассе героев России хватает, и можно в каждом городе в их честь организовать турнир», — уверен Линник.

ИА Регнум

Он надеется, что всероссийский проект «Zа самбо» когда-то полноценно дойдет и до Донбасса, поможет создать ту основу, на которую наложится донецкий характер. Самбо как вид спорта здесь сохранили в самое трудное время. Как сберегли и главные принципы, первым из которых всегда был общеизвестный «Донбасс никто не ставил на колени».

«Мы в пацанах закаляем дух, патриотизм, преданность своей земле, своему клубу, родителям», — говорит тренер.

Здесь куют настоящих граждан, неравнодушных и сильных.