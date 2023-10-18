С весны 2022 года ее «рабочий кабинет» — автомобиль, который мчится по бескрайним полям Донбасса, а вместо стола с документами гремящие стройки Харцызска, Зугрэса, Иловайска. На фоне пыльных дорог, строительных лесов и раскаленного от громадной дорожной фрезы асфальта очень сложно поверить в то, что эта девушка в белом свитере — начальник отдела строительства и капитального ремонта управления делами Правительства Нижегородской области.

Анна Школа ИА Регнум Алина Верёвкина

Хотя в первую очередь Алина Верёвкина — уроженка Донбасса. Поэтому ей не все равно, какой будет жизнь родной земли, какими будут её города. Алина не просто руководит какими-то стройками. Она восстанавливает памятники культуры и делает городскую среду комфортной. «Важно чувствовать сопричастность к созиданию», — говорит девушка, и это как раз тот случай, когда возможности удачно совпали с желаниями.

Когда колонна специалистов в области дорожной инфраструктуры и ЖКХ прибыла из Нижегородской области в подшефный Харцызск в ДНРв мае прошлого года, с ними приехала и Алина. Вернулась помочь малой родине, которую никогда не забывала.

Она родилась в городе Комсомольское Старобешевского района. Всё своё детство и все свои летние каникулы проводила у бабушки в селе Новозарьевка. Там до распада СССР жили и работали ее родители, а после они уехали жить в Ростов-на-Дону. Сама Алина пошла в школу на Донбассе, а позднее переехала жить и учиться в Ростов.

«Я застала начало войны в 2014 году. Я тогда приехала на выходные к бабушке и дедушке помочь им что-то по двору. А уже в 2016 году мы под обстрелами хоронили моего дедушку. Когда я в больнице видела его последний раз, я дала себе обещание, что по мере моего взросления и становления личности буду помогать тем, кто будет слабее меня, тем, кто будет в этом нуждаться», — вспоминает она.

Шли военные донбасские годы. Началась специальная военная операция. Алина Верёвкина узнала, что ее друзья, с которыми она когда-то ела кашу в детском саду и сидела за одной партой в начальной школе в Новозарьевке, ушли на фронт. На Запорожском направлении воевал одноклассник Сашка Селиванов, жаловался, что с обеспечением плохо. Так девушка включилась в помощь армии и сама повезла ее на юг.

А когда ей предложили поехать на Донбасс куратором по одному из направлений восстановления, согласилась, не раздумывая. Помнила о том, что фамилия Верёвкиных увековечена на Аллее славы на Мамаевом кургане, что ее дед по маминой линии Сергей Куприянович Кононов воевал в Великую Отечественную войну на Миус-фронте, и не могла подвести своих: «Стыдно отсиживаться в стороне, быть никем и ничего не делать, когда в семье такие героические предки».

Тогда в мае нижегородцы привезли с собой необходимую спецтехнику для восстановления разрушенной инфраструктуры. Несколько месяцев проводили анализ всех систем жизнеобеспечения, определяли приоритетные участки работы в Большом Харцызске, в который входят Зугрэс, Иловайск, сам Харцызск и несколько поселков. Состояние жилого фонда и коммунальных сетей требовало оперативных решений. Но не это казалось главным специалисту, имеющему опыт реконструкции объектов Нижегородского кремля и подготовки Сочинской олимпиады.

«Когда мы в первый раз приехали в Харцызск, это был очень унылый серый город, людей на улицах практически не было. Везде было темно. Казалось, что время остановилось. Мы сразу решили взяться за общественные пространства. И это решение было принято неслучайно, — говорит девушка. — Местные жители казались мне очень уставшими, им хотелось почувствовать мирную жизнь. И ничто не может дать чувство комфорта, как облагороженные общественные пространства».

Анна Школа ИА Регнум

Важно было создать точки притяжения, где собирались бы жители. Так что первое, что сделали строители из Нижнего Новгорода, — парк на бульваре Шевченко. Алина рассказывает, что еще даже не успели сдать объект в эксплуатацию, а там уже кипела жизнь, у фонтана бегали и смеялись дети. Как-то подошла мама с ребенком, который в рамках шефской помощи съездил в нижегородский детский лагерь и привез главное впечатление: «Представляешь, оказывается, не везде стреляют».

Анна Школа ИА Регнум

«И мы поняли, что надо делать еще больше мирных общественных пространств», — улыбается она. Тогда же начался и главный проект Веревкиной: её ребята приступили к восстановлению и реставрации памятников культуры, которые в Российской Федерации называются объектами культурного наследия. Здесь пришлось уже решать очень сложные задачи: нестыковки с законодательством РФ и ДНР, отсутствие доступа к реестрам, которые до середины прошлого года находились под контролем Украины, несоответствие паспортам объектов…

Основная загвоздка была в том, что еще при Украине на Донбассе уполномоченные органы к объектам культурного наследия относились небрежно. А Алина считает своим долгом вернуть им исторический облик. Пусть это даже такой вопрос, как цвет Дворца культуры.

Анна Школа ИА Регнум

«Мы выбрали ДК имени Ленина и мемориал у «Вечного огня». И столкнулись с трудностями законодательной базы ДНР. Изначально Дворец культуры, будучи объектом культурного наследия, имел свой паспорт, как и все подобного рода объекты. По паспорту он должен был быть выполнен в серо-белых тонах. Там был ряд критериев, которым здание категорически не соответствовало, — заговорил вдруг в девушке строгий строитель. — Существующий облик фасада не соответствовал паспорту объекта культурного наследия. Мы вернули ему исторический облик и восстановили лепнину по архивным советским фотографиям».

Анна Школа ИА Регнум Алина Верёвкина

Для кого-то это изменение в харцызском Дворце культуры покажется незначительным. Но это тоже наша история, памятник архитектуры, внесенный в реестр. А значит находится под охраной государства, где, согласно закону, объекты культурного наследия «представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия». Так что воссоздание исторического облика — главная задача нижегородцев.

Дворец культуры — это была первая победа. С мемориальной зоной «Вечного огня» в Харцызске все было куда сложнее. Изначально памятник был установлен на месте братской могилы 46 бойцов Красной армии, погибших при освобождении города и умерших от ран в августе–сентябре 1943 года. Но здесь была незаконно выполнена перепланировка, а еще в советское время неправильно внесены координаты объекта. Внести изменения в реестр, который на тот момент был украинским, не представлялось возможным. А работать в соответствии с паспортом обязывал российский закон.

Анна Школа ИА Регнум

«Сместилась охранная зона захоронения и зона мемориалов. Перепланировку выполнили, но не узаконили ее. Это был тупик. Мы и изменения в паспорт объекта не могли внести, и по паспорту работать не могли», — говорит Алина, потратившая несколько месяцев на решение этой проблемы. Решилось все в итоге через Государственный комитет обороны ДНР. Спустя несколько месяцев строителям разрешили выполнить перепланировку, а формальности утрясутся по мере выравнивания законодательной базы новых территорий в области памятников культуры. Этот «строительный бой» для нижегородцев завершился очередной победой.

Девушка уверена, что восстанавливать изначальный облик памятников культуры очень важно. Человек, который не помнит своего прошлого, не имеет будущего. Тот, кто не знает своей истории, и вовсе не живет. А сохранить первоначальный облик исторических зданий для наших детей очень важно. Тем более если речь о своём, о кровном, о Донбассе, где до сих пор живет бабушка по маминой линии и находится могила деда, который вложил в нее всю любовь к Родине. Ей теперь Алина отдает свои знания, свои силы, свою жизнь.

Сейчас в ее зоне ответственности одновременно воссоздание исторического фуникулера, благоустройство губернаторского сада в Нижнем Новгороде и объекты в Большом Харцызске. Но она очень хочет восстановить парк в родном Комсомольском или отремонтировать музыкальную школу.

Однажды такая возможность обязательно выпадет.