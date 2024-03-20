К концу второго дня после завершения выборов президента России президент Сербии Александр Вучич передал российскому послу в Белграде письмо для Владимира Путина.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я использовал разговор с послом Боцан-Харченко, чтобы вручить ему письмо для президента Российской Федерации, в котором, кроме поздравлений с победой на выборах, я объяснил тяжесть ситуации, с которой сталкивается сербский народ в Косово и Метохии, рассказал о значительных политических вызовах, стоящих перед Сербией, и поблагодарил Россию за поддержку территориальной целостности Сербии», — написал Вучич на своей странице в соцсети 19 марта.

При этом в Сербии голосование на выборах президента России как по форме, так и по результатам голосования стало фактически демонстрацией протеста т. н. релокантов. Этому способствовало сразу несколько факторов.

Во-первых, массовая иммиграция россиян в Сербию за последние два года. По разным оценкам, в эту страну после начала СВО въехало более 250 тысяч граждан России. Их ныне около 150 тысяч — в разном статусе, временно или постоянно — находятся на сербской земле. Ведь въезд в Сербию для россиян безвизовый, есть прямые рейсы в Белград не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но также из Сочи и Казани.

Но главное — сербы любят русских, в Сербии близкая культура и язык, а законы этой страны обеспечивают гражданам России возможность легально в ней находиться. Если человек по каким-то причинам не желает оформлять вид на жительство (хотя это просто и недорого), открывать бизнес и легально работать, достаточно раз в 30 дней выехать в соседние «безвизовые» страны (Боснию и Герцеговину или Черногорию) — и гражданин РФ может опять законно жить в Сербии на протяжении следующего месяца.

Во-вторых, подавляющее большинство релокантов последних лет — это люди, настроенные против Путина и российской власти в целом, с которыми плотно работают западные фонды и НКО. Причём в значительной мере это молодёжь, воспитанная акциями и агитацией Алексея Навального*. Еще в 2022 году в офисе одного из сербских банков, который подсуетился и начал принимать переводы из России в рублях, можно было встретить несколько десятков юношей и девушек, которые выглядели так, будто буквально жили на пенсию московской бабушки.

Противники российских властей начали оседать в Белграде достаточно давно.

К примеру, отвечающий за проведение митингов против Путина и в поддержку Украины бывший российский юрист Пётр Никитин приехал сюда почти десять лет назад. Он имеет также паспорт Нидерландов и разрешение на постоянное проживание в Сербии, которое сохранил через суд, несмотря на попытки сербской спецслужбы выдворить его как угрозу национальной безопасности страны.

Никитин создал и возглавляет «Российское демократическое общество» (о других членах этой организации публичной информации нет), через которое западные структуры финансируют русофобские акции российских релокантов в Сербии.

В-третьих, в произошедшем есть и роль российских дипломатов в Сербии.

Несмотря на огромное число соотечественников в стране, был открыт только один участок для голосования — в русской школе в Белграде, что привело к созданию огромной очереди. «Из Нови-Сада, Суботицы, Ниша и других сербских городов на бульвар Красной Армии в Белграде прибыла армия российских избирателей» — так описал ситуацию один из сербских телеканалов.

Уже к 11 часам утра в очереди стояли более 4 тысяч человек, она опоясывала целый квартал, потому назначенная несистемной оппозицией на полдень акция протеста на число голосующих практически не повлияла. Однако в целом оппозиционеры использовали скопление людей для создания картинки успешности своей деятельности. Они установили на пустыре возле школы звуковую аппаратуру, откуда транслировались треки различных покинувших Россию исполнителей, а также картонную фигуру Екатерины Шульман**, три бело-сине-белых флага и один триколор с надписью «Россия — это не Путин».

С этим транспарантом к очереди подошёл Пётр Никитин, что привело к конфликту. Пожилой мужчина назвал его западным агентом, в ответ Никитин достал свой российский паспорт и ударил им мужчину по лицу. Когда избиратель попытался дать сдачи, его задержала полиция, а «оппозиционер» продолжил свой перформанс. Его соратники, в частности, пытались раздавать стоящим в очереди россиянам листовки с инструкцией, как правильно испортить бюллетень, чтобы его признали недействительным.

При этом очередь на призывы Никитина сотоварищи особо не реагировала, аплодисменты в полдень были жидкими. Через несколько часов ожидания люди самоорганизовались — начали разносить кофе и питьевую воду, делились едой, предлагали забрать мусор. Появился даже рекрутер какой-то IT-компании, предлагавший российским программистам работу.

На этом фоне акция российских патриотов выглядела бледно. Через дорогу, напротив группы во главе с Никитиным, сначала стоял один человек с российским флагом, на котором было написано «Русские и сербы — братья навек!», позже к ним присоединились ещё двое с российским имперским триколором. При этом у стоящих в очереди людей значки в цветах российского флага были, а вот бело-сине-белой экстремистской символики не надел на себя никто.

Когда избирательный участок закрылся, проголосовать успели более 4,7 тысячи человек (абсолютный рекорд всех российских выборов в Белграде), но как минимум 2 тысячи не смогли этого сделать. Результаты голосования стали откровенно протестными: за Владимира Путина было отдано 11% голосов, за Владислава Даванкова — 67%.

Но в соседней Черногории и этот рекорд был побит. Там голосование тоже происходило на одном участке — в посольстве РФ в Подгорице, и в нём приняли участие более полутора тысяч человек. Очередь тоже была, хоть и поменьше, активность местных русофобов была номинальной и ограниченной во времени, однако за Путина было отдано лишь 8% голосов, а за Даванкова 69%. Таким образом, россияне в Черногории стали своеобразными «чемпионами по русофобии» в мире, а в соседней Сербии заняли второе место.

Стоит отметить, что в процентном отношении явка россиян на выборы в Черногории была несколько ниже, чем в Сербии, поскольку в этом маленьком государстве на берегу Адриатического моря ныне находится, по разным данным, более 60 тысяч граждан России. При этом Черногория на протяжении многих лет является своеобразной базой целого ряда различных русофобских организаций. Они даже организовали тут свой университет, получивший аккредитацию от Министерства образования страны.

Это и неудивительно, ведь русофобия является одним из краеугольных камней нынешней черногорской государственности, хотя отделению Черногории от Сербии в 2006 году содействовали тогдашние высокопоставленные российские дипломаты и чиновники. Их имения на берегу Адриатики остаются в целости и сохранности, а вот Россия так и не получила возможности создать пункт базирования своего военного флота в порту Бар. Более того, в 2017 году Черногория вопреки воле народа вступила в НАТО и ныне присоединилась ко всем санкциям против России. Так что поздравлений от президента этой страны Якова Милатовича Путину ожидать не стоит.

Протестное голосование россиян в Сербии и Черногории позволяет сделать определённые выводы. Первый — в обеих странах оно не является радикальным, то есть пришедшие на участки люди остаются частью российской политической системы. Они голосовали против Путина, но за явно системного кандидата в президенты, а не портили массово бюллетени и никоим образом не пытались сорвать сам процесс голосования. Протестная акция радикальных оппозиционеров была лишь попыткой использовать их в качестве массовки. То есть возможность работы с гражданами РФ в двух этих странах теоретически остаётся.

Второй вывод — практически такая возможность есть только в Сербии. В Черногории даже просербская оппозиция, несмотря на формальное участие в правящей коалиции, загнана в маргинальную нишу. А любые заявления о необходимости налаживания отношений с Россией вынуждена сопровождать массой оговорок. В стране нет влиятельных СМИ с пророссийской позицией, и черногорские русофилы её стараются не проявлять.

В Сербии же ситуация диаметрально противоположна.

Подавляющее большинство сербских СМИ, кроме прямо обслуживающих интересы Запада, относятся с симпатией к России и лично Владимиру Путину, так же настроены более 80% самих сербов. Кстати, к новой российской эмиграции в сербском обществе отношение крайне негативное, именно благодаря вековой русофилии. Релоканты из РФ последних лет, особенно публично выступающие против российской власти, воспринимаются сербами как «ненастоящие русские».

При этом месяц назад президент Сербии отметил интересный парадокс, касающийся людей, недавно массово приехавших в его страну. По словам Александра Вучича, приехавшие в Сербию «русские в основном настроены против президента России Владимира Путина». «С другой стороны, украинцы в Сербии преимущественно русскоязычные и гораздо больше ориентированы на президента Путина», — подчеркнул Вучич.

Вот только эти ориентированные на Путина русскоязычные украинцы пока никак не могут повлиять на результаты выборов президента РФ — ни в России в целом, ни в Сербии. Ведь получить гражданство РФ за границей, даже имея основания для этого, практически невозможно. А попасть в Россию, несмотря на прямой рейс Белград —Москва, приземляющийся в аэропорту «Шереметьево», находящиеся в Сербии граждане Украины вряд ли смогут, учитывая статистику отказов во въезде.

* внесен в список экстремистов и террористов

** признана в России иностранным агентом