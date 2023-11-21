«Научись там чему-то полезному. Фокусы, например, показывать или жонглировать», — посоветовал редактор, когда узнал, что я отправляюсь с выездной творческой бригадой донецкого цирка «Космос» в первую школу города Ждановки.

ИА Регнум

Но фокусников в цирковом автобусе не оказалось, а один из жонглеров, 14-летний Артем Ковалев, накинув на голову капюшон, дремал в автобусном кресле. «Артем интересно, хорошо работает», — говорит о начинающем артисте Людмила Кобец, главный режиссер цирка. Она помнит его маленьким, парень вырос на ее глазах, обучаясь в детской студии «Виват» при цирке. Он еще ходит в школу, в студии занимается после уроков.

Автобус «Космоса» по дороге подхватывает все новых артистов — выступать едет «сборная команда» коллективов разных городов ДНР.

Такие цирковые бригады начали ездить по городам и селам в конце прошлого года. В начале 2022-го цирк едва успел отработать новогоднюю программу, как грянула СВО, начались сильные обстрелы и учреждения культуры перестали работать. «Космос» тоже не принимал зрителей. Тем более у него никогда не было собственной цирковой труппы, с момента своего основания в 1969 году это принимающая площадка, на которой приезжие артисты показывают свои представления и потом уезжают. В штате здесь только джазовый цирковой оркестр Swing express.

Явление это, надо сказать, уникальное. В большинстве таких учреждений страны оркестры сокращены, кое-где остались небольшие группы музыкантов. А вот «Космосу» удалось сохранить полноценный эстрадный коллектив, хотя с началом войны молодые ребята ушли на фронт. «Сейчас в оркестре 12 человек, не хватает еще четырех музыкантов», — объясняет Людмила Кобец и добавляет, что война обескровила и коллектив цирка. Некоторые сотрудники погибли в ходе боевых действий, а кто-то просто ушел.

Тем не менее музыканты продолжали много репетировать, новый репертуар включал произведения, рассчитанные и на школьников, и на взрослых, в том числе военных. Наработанные творческие «запасы» джазменов пригодились в прошлом ноябре, когда у генерального директора цирка Юрия Кукузенко родилась идея концертных бригад. Как вспоминает главный режиссер, «Юрий Николаевич пришел, сказал нам: «Надо!». И мы стали ездить и обслуживать зрителей».

Сначала выезжал только Swing express, затем к ним со своим номером присоединилась цирковая гимнастка, режиссер-постановщик Ольга Клюева. Кстати, она является лауреатом престижного Международного фестиваля циркового искусства «Принцесса цирка». Позже этот костяк начал прирастать цирковыми коллективами из домов творчества разных городов, с которыми раньше дончане успешно сотрудничали.

С конца прошлого года автобус с табличкой ГБУ «Цирк «Космос» и яркими пассажирами начал колесить по городам и весям ДНР. Работают выездные бригады не за гонорары: сотрудники выполняют свою ежедневную работу, а для самодеятельных цирковых коллективов это волонтерская деятельность.

Первые выезды артистов были в госпитали, больницы и школы. С больницами оказалось сложнее всего, после тогдашних концертов многие участники заболели. Так что теперь главный зритель бригад — дети, а цирковые программы для них реализуются в рамках проекта профильного министерства «Культура для школьников». Людмила Кобец говорит, что часто приходится постараться, чтобы расшевелить зрителя, насмотревшиеся войны дети бывают очень скованными. «Мы приезжали на участки, которые были недавно освобождены, там дети натерпелись и очень чутко относились к реакции своих руководителей. Хотя даже их удавалось уговорить, например, потанцевать под нашу музыку в зале», — объясняет режиссер.

Сразу после освобождения Волновахи, села Гранитного и Тельмановского района артисты отправились туда. В Гранитном в одном месте, если бы автобус «Космоса» свернул чуть в сторону, выехали бы на боевые позиции. Кстати, самая большая опасность попасть под обстрел была в Донецке, но успели проскочить опасный участок за несколько минут до начала артиллерийской атаки.

В Макеевке в автобус садится еще одна группа артистов: народный вокальный коллектив «Ре-Ми» и его руководитель Алексей Приходько. Он тут же рассказывает, что группе уже 16 лет, выросла она из мужского дуэта, но сейчас превратилась в достаточно большой коллектив. «Особенность наша в том, что все участники, и мы этим гордимся, не имеют музыкального образования. У нас в данный момент поют юрист, учитель начальных классов, учитель английского языка, логист и психолог. Есть студенты. Я вот электрик, психолог, сейчас работаю во дворце культуры», — объясняет Приходько, который вместе с коллегами исполняет песни разных жанров — от рока до шансона. С цирковой бригадой ребята сотрудничают уже второй год. Говорят, что их задача — спеть те песни, которые «звучат из каждого утюга, из каждой микроволновки», но по-своему, самобытно, в собственной аранжировке. И исполнить так, чтобы зритель зарядился энергией.

Он рассказывает, что за эти годы народ устал от войны и сейчас хочет слышать что-то мирное: «Например, когда приезжаешь к военным, они просят: «Не пойте патриотику, пойте о любви. Мы соскучились по женам, по детям, мы хотим домой». Те же самые школьники — им хочется услышать то, что они слышат ежедневно, по радио, в своих социальных сетях. «Может, выскажу непопулярное мнение, но не нужно перегибать с патриотикой, ее сейчас переизбыток», — говорит Алексей.

Мы подъезжаем к школе №1 города Ждановки. На входе в холл четырехэтажного здания конца 50-х годов прошлого века стоит металлоискатель, рядом — охранник, но улыбка главного режиссера и согласованный список пассажиров автобуса цирка «Космос» делает свое дело — нас быстро пропускают. В спортзале школы быстро расставляют стулья.

Екатерина Жаворонкова, цирковая гимнастка из народного циркового коллектива «Радуга-Престиж», делает разминку в коридоре. «Мне гимнастика очень нравится, сама бы хотела заниматься», — говорит девятиклассница Лиля, глядя на шпагаты Жаворонковой. «Бесплатный концерт. И то хорошо», — бросает пробегающий мимо мальчишка. Сегодня таких мальчишек и девчонок собралось 300 человек, в буквальном смысле шагу негде ступить.

Оркестр играет «Танец маленьких утят», Екатерина показывает акробатический номер «Виноградная лоза». Следом Артем Ковалев жонглирует предметами — и надо сказать, что работает он действительно хорошо, а бывшая работница торговли, ныне певица Татьяна Шульгина исполняет знаменитого «Черного кота». Номера сменяют друг друга, в зале эмоционально становится всё теплее и теплее — ребята проникаются атмосферой праздника и включаются в общее настроение.

Особенность представления в том, что в каждом номере есть элемент театрализации, который касается основной темы программы, сегодня это «братья наши меньшие». И даже выступления, на первый взгляд, не похожие по тематике, вплетаются в сюжетную линию и смотрятся очень хорошо. «Это настолько удивительный вид искусства, такой кладезь творчества, что просто словами не описать», — радуется Кобец, которая уже не первый год ставит программы в «Космосе».

Программа выездной бригады близится к концу, группа «Ре-Ми» начинает исполнять песню Бременских музыкантов «Ну-ка все вместе!». Детям выносят снопы длинных шариков и начинается настоящее эмоциональное торнадо. До этого, кстати, все артисты говорили одно: для них самое большое удовольствие — дарить людям радость. В Ждановке у них это явно получилось.

Автобус с табличкой ГБУ «Цирк «Космос» везет нас обратно в Донецк.

На верхней части лобового стекла прикреплены небольшие детские игрушки — мишки, зайчики, уточки, зверек в красной клоунской маске. Людмила Геннадиевна говорит, что эти игрушки водитель повесил еще в мирные времена, до 2014 года. А посреди всех этих зайчиков и рыбок в стекле виднеется несколько пробоин от осколков. От круглой дыры расходятся трещины, похожие на узоры, все вместе — как символическое выражение радостного праздника и детства посреди войны. И как напоминание, что жизнь всё равно не заканчивается, а плохое закончится обязательно. Главное, не терять этой внутренней радости, которой делятся с другими артисты донецкого цирка.