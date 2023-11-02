Национальный природный парк «Меотида» на юге Донбасса переживает новый этап своей жизни: вместе с воссоединением новых территорий с Россией стал единым целым и заповедник.

Татьяна Стешенко ИА Регнум Галина Марченко

Создавать заповедную зону у Азовского моря геолог, ландшафтовед Галина Марченко и биолог Геннадий Молодан начали еще в 90-е. В то время на территории региона существовали отдельные крошечные заказники с беспорядочно разбросанными площадями, которые были не связаны друг с другом, не имели единой администрации.

Усилиями деятельного тандема в 2000 году удалось сформировать региональный ландшафтный парк, когда «Меотида» (так древние греки называли Азовское море, что в переводе означает «кормилица») забрала весь берег в тогдашней Донецкой области — разделил территорию парка только город Мариуполь.

Еще девять лет понадобилось на то, чтобы, уладив все формальности, добиться рождения уже национального природного парка, который стал настоящим достоянием Донбасса. Здесь находятся крупнейшие птичьи колонии в Европе, гнездятся уникальные виды.

В 2014 году территория заповедника оказалась разорванной, часть его осталась на украинской территории, как и многие сотрудники. Однако директор парка, его бессменная охранительница и вдохновительница Галина Марченко не оставляла своё детище и не теряла связи с людьми. Теперь они снова вместе: и земля, и те, кто в неё влюблен.

С 1 января будущего года парк обретает федеральный статус, у него появляются новые полномочия и необходимые деньги. И, как говорит руководитель, будет сделано всё возможное, чтобы территория в более чем 30 тысяч гектаров не только смогла восстановиться после тяжелейших военных событий, но и стать одной из самых красивых и значимых для страны природных зон России.

Люди и птицы

Темноглазая девочка в школьной форме сидит в большом кресле в главном офисе «Меотиды» в Новоазовске. Его здесь называют «послешкольное спальное место». Она ждет, пока мама Диана закончит свою бухгалтерскую работу. «Ну что, Катя, выполнила свое обещание?» — спрашивает у нее Марченко. Девочка улыбается, открывает дневник и показывает пятерку по математике.

Катя учится во втором классе, и у нее договор с директором учиться на «отлично». Пока получается только математика, а вот английский хромает, но Галина Анатольевна уверена, что всё будет хорошо. И добавляет, что теперь уже она сдержит свое обещание и научит Катю, как связать бабушке носки на Рождество.

Забота и внимание — главное в подходе директора. Ко всему — к жизни, природе, к работе, к каждому из своих 126 сотрудников и их семьям.

«Просто я чувствую потребность своих людей в себе. Я не могу их предать. Война войной, а когда на меня смотрят больше сотни пар глаз, плюс их семьи, не могу их предать, так как от меня очень много зависит. Мало того, я знаю всех по имени-отчеству, но когда ко мне приходят мои сотрудники с детьми, те первые приходят ко мне в кабинет, и мальчишки тянут ладошки — здороваться», — смеется она.

Всех своих, которые волею судьбы восемь лет находились за пределами ДНР, Марченко взяла на работу. У неё нет «у вас» и «у нас», дело-то общее, и работы хватает. Тем более что для тех, кто здесь работает на очень скромную зарплату в 15-16 тысяч, это не просто работа, а настоящее призвание: возделывать «донбасский Эдем». За это время в состав «Меотиды» вошли другие заповедные территории, в первую очередь знаменитая Хомутовская степь. Есть парки местного значения «Клебан Бык» и «Донецкий кряж», всем этим огромным хозяйством нужно ежедневно заниматься, помогая природе восстановиться от стресса, вызванного войной.

Как, в общем-то, и людям.

В прошлом году несколько десятков работников в один день ушли на фронт, затем начались бои за Мариуполь, и заповедник начал принимать беженцев.

Татьяна Стешенко ИА Регнум

«Как только на посту кто-то произносил «Меотида», а это в районе известное название, нам сразу звонили, и мы забирали этих людей. Я прожила очень много лет, и до своего возраста я не видела мужских слез. Но теперь я знаю, как это, я видела людей, которые выходили тогда из города… Кто-то забирал их к себе домой, кто-то свозил в школу, но в любом случае мы ехали туда. Наши девчонки выносили все книжки детские, тапочки, всё, что могли, носили туда», — рассказывает Марченко и сама не может сдержать слез.

Вообще говоря, работа с людьми в её жизни занимает не меньшее место, чем охрана заповедных территорий, все-таки вокруг парка расположены 14 населенных пунктов. «Меотида» зонирована, здесь есть места, куда вход обычно запрещен даже для сотрудников. Однако на ряд участков можно заходить, и посетители должны знать, как себя вести.

На первом месте — экологическое просвещение, формирование у людей экологического мышления. «Собираем по целевым группам: отдельно пенсионеров, отдельно браконьеров, отдельно работаем с детьми», — объясняет Галина Марченко. У нее с соратником Геннадием Молоданом есть мечта — создать в «Меотиде» после обретения ею федерального статуса международный детский экологический тренинг-центр: «Такого не было в желто-голубой стране, и такого пока нет у нас».

Возвращение пеликана

Сегодня на территории парка произрастает около 640 видов растений, есть крупные животные, огромное количество насекомых, но главная гордость — птицы. Их здесь обитает 250 видов, среди которых такие редкие, краснокнижные виды, как черноголовый хохотун, ходулочник и символ «Меотиды» — шилоклювка. Кстати, сотрудники парка добились того, что эта птица, сначала внесенная в Красную книгу, в парке перешла в разряд обычных видов.

А наибольшую известность «Меотиде» принес кудрявый пеликан, которого в Европе осталось всего 2,5 тысячи особей. Редкой птице приглянулась Кривая Коса в районе поселка Седово, и она начала здесь гнездиться. Самое большое количество пеликанов, которые были замечены в парке за это время, – 44 птицы с семью гнездами. А это значит, что когда птенцы вырастут, то обязательно вернутся выводить потомство туда, где родились сами.

Правда, сейчас птицы прилетают на ночевку и кормежку, но в связи с военной обстановкой потомства не производят. «Наша мечта, наша цель — с началом мирной жизни обеспечить птицам полную защиту, охрану и восстановить функции репродуктивные, чтобы те же кудрявые пеликаны, другие краснокнижные виды производили потомство на наших территориях», — говорит Марченко.

Геннадий Молодан

Геннадий Молодан

Речь здесь не идет о романтике и «красивых цветочках», а более сложных вещах. Заповедная часть создана для того, чтобы отслеживать равновесное состояние степной экосистемы и, в конечном итоге, обеспечивать качество жизни населения. Галина Анатольевна объясняет это на примере той же Хомутовской степи, участка в тысячу гектаров, где сохранилась первозданная растительность, какой она была до появления здесь человека. Её особо охраняемая часть, куда вход посторонним категорически запрещен, создана еще 100 лет назад.

«Экологи — это те же врачи. Как и доктора, они обязаны быть диагностами. Но диагностировать изменения в экосистеме. Поэтому я эту тысячу обязана мониторить постоянно. Если экосистема равновесная, то наш уровень жизни, наши потребности сбалансированы так или иначе. Но равновесие может нарушаться, — объясняет директор. — Например, мы замечаем, что резко исчез какой-то вид насекомых, затем исчезают какие-то виды растений, которые ими опыляются. А вокруг пасутся коровы, козы, которые лишаются сладких трав, и мы получаем горькое молоко. Мы остаемся без молока, творога, то есть без кальция, начинаем болеть и т.д. То есть каждая система имеет какие-то индикаторы, по которым мы обязаны отслеживать ее равновесное состояние и делать выводы».

Геннадий Молодан

По ее словам, прекрасным индикатором состояния атмосферного воздуха являются птицы. Если они возвращаются в «Меотиду» вновь и вновь, гнездятся на Кривой косе, то по количеству птиц, их прилету ученые понимают: воздух нормальный, люди могут дышать спокойно, несмотря на близость крупных металлургических и химических производств.

Поэтому за количеством птичьего поголовья здесь тщательно следят. Птиц считают, например, методом крашеных спичек. Сотрудники раскладывают их в коробочки по 50 штук, а когда приходит время учета птиц, нужно цепью на расстоянии вытянутой руки пройти колонию и в каждое гнездо бросить по такой спичке. «Получается, что сколько спичек, столько гнезд и столько пар. Если колония очень большая, как у нас бывает, 60-100 тысяч пар, то выбирается квадрат», — говорит Марченко. По ее словам, идеальным вариантом для подсчета стал бы квадрокоптер, но ввозить беспилотник пока не разрешили.

Татьяна Стешенко ИА Регнум

Галины Марченко

В соответствии с дорожной картой Минприроды РФ национальный парк «Меотида» и заповедник «Степь Донецкая» станут федеральными государственными бюджетными учреждениями. Сейчас производится верификация границ, уточняются земельные вопросы, готовятся нормативные документы. Заповедные территории получат свои законные полномочия уже в России, им будет дан толчок в развитии.

При этом обустройство парка уже включено в программу развития новых территорий, в частности, благодаря этому приобретены автомобили, на которых сотрудники могут объезжать заповедную зону. Самое главное уже сделано: доказана сама возможность её создания в густонаселенном промышленном регионе. Удивительную природу, которая могла исчезнуть под натиском городов, сохранили смелые и бескомпромиссные люди, для которых вся жизнь — это бой, ежедневная оборона чудесного уголка степи, встречающейся с морем. Теперь появилась надежда, что долгожданный мир наступит и для заповедника, который, без преувеличения, будет настоящей жемчужиной России.