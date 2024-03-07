Материалы с тегом «Иосиф Пригожин»
Иосиф Пригожин поддержал Стаса Михайлова в перепалке с Аллой Пугачёвой
Российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не понимает действий певицы Аллы Пугачёвой и не может найти ответ на её поступок. Таким мнением он поделился в беседе с «Газетой.Ru». Уехавшая из России Пугачёва 6 марта оскорбила певца Стаса Михайлова после его слов о том, что сбежавшие из страны и...
7 марта 2024
Дочь Пригожина рассказала, что работает в такси
Данае Пригожиной, дочери продюсера Иосифа Пригожина, приходится работать таксистом, как она призналась, много заработать не получается. «Мало, но мне хватает. Если начинаешь зарабатывать 100 тыс. рублей, то нарастают потребности и хочется больше. То же самое, если зарабатываешь 150 тыс.», —...
17 декабря 2023
Иосиф Пригожин ответил на слова певицы Вайкуле об извинениях россиян
Нет ни одной причины, по которой граждане России должны извиняться перед зарубежными артистами ради их концертов, заявил 23 ноября музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Так он прокомментировал высказывания певицы Лайме Вайкуле, заявившей ранее, что она готова вновь выступать в России только в том...
23 ноября 2023
В чёрных списках не значатся. Богатые россияне добиваются снятия санкций ЕС
«Ни логику самих санкций, ни логику снятия санкций мы не понимаем. И вряд ли эту логику кто-то может объяснить в самой Европе», — так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о том, что ЕС снял ранее введенные ограничения против четырёх россиян (из списка в 1800 физических...
14 сентября 2023
Иосиф Пригожин покинул российское телешоу
Продюсер Иосиф Пригожин покинул телепрограмму «Звезды сошлись». В новом сезоне соведущим Леры Кудрявцевой станет актёр Тимур Еремеев, сообщила пресс-служба телеканала НТВ. Причина, по которой проект покинул Пригожин, не уточняется. Еремеев заявил, что, когда ему поступило предложение стать новым...
24 августа 2023
Пригожин станет наставником музыкального шоу в Белоруссии
Российский продюсер Иосиф Пригожин принял приглашение стать наставником белорусского музыкального шоу «Фактор. by». Об этом 1 августа сообщило РИА Новости. «Я принял приглашение. Предложили коллеги из нашего дружественного государства, и я согласился», — приводит агентство слова собеседника...
1 августа 2023
Продюсер Пригожин предположил, что случайно попал под санкции Канады
Канада могла ввести санкции против Иосифа Пригожина по ошибке, перепутав его с однофамильцем, заявил продюсер в беседе с «Газета. Ru». «Планов на гастроли туда у нас не было в ближайшее время. Парадокс в том, что в Канаду нужна отдельная виза, поэтому они могли бы просто не давать визу. Я уже не...
новость часа
21 июля 2023
Продюсер Пригожин задумался о смене фамилии
Продюсер Иосиф Пригожин, которого часто путают с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, задумался о смене фамилии на фоне последних событий в России. Об этом он рассказал изданию «КП». Он признался, что сообщения о попытке военного мятежа с участием ЧВК его сильно взволновали. По словам...
25 июня 2023
Иосиф Пригожин заявил, что мемы с ним помогают людям побороть стресс
Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что мемы с его персоной помогают людям справиться со стрессом, при этом накануне ему было не смешно от подобных шуток. Продюсера иногда путают с его однофамильцем, основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Иосиф Пригожин обратил внимание на то, что без юмора жить...
25 июня 2023
Иосиф Пригожин уличил в лицемерии заработавших в РФ украинских артистов
Продюсер Иосиф Пригожин уличил в лицемерии украинских артистов, которые на протяжении долгих лет зарабатывали деньги в России, а затем уехали. «В чем лицемерие? Украинские артисты в 2014 году согласились с возвращением Крыма. Потом они накопили деньжат. Они здесь чувствовали себя как дома, имели...
22 июня 2023