Иосиф Пригожин покинул российское телешоу
Продюсер Иосиф Пригожин покинул проект «Звезды сошлись»
Москва, 24 августа, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Продюсер Иосиф Пригожин покинул телепрограмму «Звезды сошлись». В новом сезоне соведущим Леры Кудрявцевой станет актёр Тимур Еремеев, сообщила пресс-служба телеканала НТВ.
Причина, по которой проект покинул Пригожин, не уточняется.
Еремеев заявил, что, когда ему поступило предложение стать новым ведущим «Звезды сошлись», то он большим любопытством пересмотрел предыдущие выпуски и понял, что готов с радостью присоединиться к команде.
Актёр и телеведущий также назвал Кудрявцеву большим профессионалом. Он рассказал, что несколько лет назад они пересекались на одном из мероприятий, у них много общих друзей, но вместе никогда не работали. Еремеев добавил, что сразу почувствовал добрую, позитивную энергию и от команды, и от проекта в целом.
Как сообщало ИА Регнум, 1 августа продюсер Иосиф Пригожин принял приглашение стать наставником белорусского музыкального шоу «Фактор. by». Это развлекательный музыкальный проект, который начал свою работу в конце 2022 года на телеканале «Беларусь 1». В числе наставников шоу актёр Владимир Березин, артисты эстрады Белоруссии Александр Солодуха, Виктория Алешко и Александра Гайдук.