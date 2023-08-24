Москва, 24 августа, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Продюсер Иосиф Пригожин покинул телепрограмму «Звезды сошлись». В новом сезоне соведущим Леры Кудрявцевой станет актёр Тимур Еремеев, сообщила пресс-служба телеканала НТВ.

Pavel Kashaev Продюсер Иосиф Пригожин

Причина, по которой проект покинул Пригожин, не уточняется.

Еремеев заявил, что, когда ему поступило предложение стать новым ведущим «Звезды сошлись», то он большим любопытством пересмотрел предыдущие выпуски и понял, что готов с радостью присоединиться к команде.

Актёр и телеведущий также назвал Кудрявцеву большим профессионалом. Он рассказал, что несколько лет назад они пересекались на одном из мероприятий, у них много общих друзей, но вместе никогда не работали. Еремеев добавил, что сразу почувствовал добрую, позитивную энергию и от команды, и от проекта в целом.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа продюсер Иосиф Пригожин принял приглашение стать наставником белорусского музыкального шоу «Фактор. by». Это развлекательный музыкальный проект, который начал свою работу в конце 2022 года на телеканале «Беларусь 1». В числе наставников шоу актёр Владимир Березин, артисты эстрады Белоруссии Александр Солодуха, Виктория Алешко и Александра Гайдук.