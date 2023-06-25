Москва, 25 июня, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что мемы с его персоной помогают людям справиться со стрессом, при этом накануне ему было не смешно от подобных шуток.

Дарья Антонова ИА REGNUM Иосиф Пригожин

Продюсера иногда путают с его однофамильцем, основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Иосиф Пригожин обратил внимание на то, что без юмора жить невозможно.

«Если не смотреть на какие-то вещи хотя бы через окошко юмора, то можно свихнуться окончательно и бесповоротно», — приводит РИА Новости его слова.

Продюсер отметил, что, скорее всего, юмор и мемы помогали ослабить эту напряженность, в которой находились люди.

«Это какая-то наша национальная особенность, когда плохо, люди часто выплескивают вот такую энергию в виде шуток», — уточнил собеседник, отвечая на вопрос, как он относится к мемам со своим участием, в которых его путают с Евгением Пригожиным.

При этом он отметил, что такие шутки смешными ему не казались.

«Мне было не смешно. Это даже не смех сквозь слёзы. Это было большое беспокойство вчера. И то, что я в этой ситуации был как бы закольцован, я даже не знаю, как реагировать. Это для меня какая-то новая роль, это мне напоминает какое-то кино художественное. Какая-то спайка, в которой я существую последнее время», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, утром 24 июня президент России Владимир Путин и его коллега из Белоруссии Александр Лукашенко условились о посредничестве Минска для урегулирования ситуации с ЧВК «Вагнер». Ситуацию удалось разрешить без дальнейших потерь и повышения уровня напряжённости. В результате была достигнута договорённость, что ЧВК вернётся в лагеря расположения. Бойцы группировки, участвовавшие в событиях, не будут подвергаться преследованию, подтвердили в Кремле.

Ближе к полуночи 24 июня бойцы вместе с тяжёлой техникой ЧВК «Вагнер» во главе с основателем военной компании Евгением Пригожиным ушли с территории штаба ЮВО в Ростове-на-Дону. Колонна ЧВК направилась на свои позиции в полевые лагеря, подтвердили власти Ростовской области.

Заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что бойцы спецподразделения «Ахмат» возвращаются в зону проведения спецоперации из Ростова-на-Дону и Ростовской области, куда они были временно передислоцированы для подавления вооруженного мятежа.