Москва, 22 июня, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Продюсер Иосиф Пригожин уличил в лицемерии украинских артистов, которые на протяжении долгих лет зарабатывали деньги в России, а затем уехали.

Владимир Трефилов/РИА Новости Иосиф Пригожин

«В чем лицемерие? Украинские артисты в 2014 году согласились с возвращением Крыма. Потом они накопили деньжат. Они здесь чувствовали себя как дома, имели дома, машины и невероятные гонорары. А теперь мы удивляемся тому, что они встали и ушли. Плюнули в колодец, из которого пили», — отметил он в интервью YouTube-каналу «Макарена».

Продюсер добавил, что украинским артистам в России было дано слишком много возможностей.

«А мы куда смотрели, раскручивая их и предоставляя им площадки и федеральные каналы? Мы сами дали им возможности, лишая возможностей других молодых талантливых людей», — уточнил он.

Пригожин также оценил действия российских артистов, которые помогают ВСУ. По его мнению, это является преступлением.

«Помогать в такой сложный период не своей стране — это преступление», — заявил он, отметив, что многие знаменитости выступили против спецоперации из-за непонимания политической ситуации.

По его словам, трудно требовать от творческих людей политической сознательности, если им ничего не рассказали и которые на протяжении последних десяти лет были аполитичны. Необходимо разговаривать с людьми, уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее Пригожин заявил, что российские власти применяют справедливые и адекватные меры по отношению к артистам, которые пытаются дискредитировать Вооруженные силы РФ или критикуют СВО, он также отметил, что такие действия — лишь ответные меры России.

При этом продюсер отметил, что деятели культуры должны быть вне политики и всегда поддерживать друг друга. Поэтому Пригожин не готов комментировать действия и высказывания каждого отдельного коллеги по цеху, имеющего спорную позицию.

В рамках Петербургского международного экономического форума был отменён концерт группы «Звери». 30 мая организаторы ПМЭФ анонсировали выступление «Зверей», однако в соцсетях подвергли критике решение пригласить группу, которая высказывалась против специальной военной операции и ни разу не выступала перед российскими военными.

Также не состоится и выступление группы Animal Jazz в Москве, которое было запланировано на 15 июля на дизайн-заводе «Флакон». Ранее общественники обратились в Следственный комитет и Минкультуры РФ с требованием проверить группу на наличие оснований для признания её иноагентом из-за высказываний музыкантов. С 2014 года они высказывались против РФ, осуждали присоединение Крыма, а после объявления частичной мобилизации в России уехали в Израиль.