«Ни логику самих санкций, ни логику снятия санкций мы не понимаем. И вряд ли эту логику кто-то может объяснить в самой Европе», — так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о том, что ЕС снял ранее введенные ограничения против четырёх россиян (из списка в 1800 физических лиц и компаний).

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

14 сентября на одном из официальных порталов ЕС было опубликовано принятое днём ранее решение — оно подтверждало, что из «чёрного списка» удалены имена трёх бизнесменов: главы группы ЕСН Григория Берёзкина, экс-руководителя компании Ozon Александра Шульгина и предпринимателя и бывшего сенатора Фархада Ахмедова. Четвёртым значился полковник ВС России Георгий Шуваев, погибший в ходе СВО в прошлом году.

Если исключение убитого военного вполне логично, то вывод из-под санкций троих бизнесменов вызвал вопросы — почему в Брюсселе решили сделать исключение именно для них.

Песков, не касаясь конкретных персоналий, заметил: есть предприниматели, которые методично отстаивают свои интересы в судебном порядке. «Это право любого предпринимателя. И к нему мы относимся с уважением», — цитировал ТАСС пресс-секретаря президента.

При этом, добавил Песков, «мы знаем, что есть предприниматели, которые скатываются на антироссийские позиции и которые пытаются за 30 сребреников вывести себя из-под санкций — это предатели».

Представитель Кремля завершил реплику напоминанием о позиции Москвы: санкции против всех наших бизнесменов, изъятие их частной собственности и посягательство на активы «противоречат в полном смысле этого слова всем законам и международному законодательству».

Три хеппи-энда

Если побудительные мотивы и логику властей Евросоюза, действительно, объяснить проблематично, то формальные основания для «освобождения» троих россиян из санкционного списка известны — из документов ЕС и сообщений прессы.

Экс-гендиректор компании Ozon Александр Шульгин, как сообщал американский аналитический портал OilPrice, выиграл дело в апелляционной инстанции — европейские судьи пришли к выводу, что работа бизнесмена в «Озоне» не подрывала украинский режим.

Основатель группы компаний «Евросевернефть» (ЕСН) Григорий Берёзкин — который, как написано в официальном бюллетене ЕС «считается «приспешником» президента Владимира Путина» (considered to be the ‘henchman’ of President Vladimir Putin) оспорил решение ввести против него санкции в Европейском суде в июне 2022 года.

Санкции с бывшего (2004-09 гг.) сенатора, частного инвестора Фархада Ахмедова сняты потому, что основания для санкций признаны устаревшими, ранее отмечал «Коммерсант». В августе европейские инстанции учли, что ещё в 2012 году Ахмедов продал свои 49% акций компании «Нортгаз» (остальные 51% принадлежали «Газпрому»), и в целом — с 2017 года не держал в своем инвестиционном портфеле акции российских компаний.

Впрочем, появилась и неформальная (и документально не подтвержденная) версия «освобождения» Ахмедова. В марте этого года в Сети появилась аудиозапись разговора, который, как утверждалось в сопроводительном тексте, состоялся между бизнесменом Ахмедовым и музыкальнм продюсером Иосифом Пригожиным. В ходе телефонной беседы звучит критика в адрес представителей российских властей в связи со спецоперацией. Пригожин назвал это аудио фальшивкой, и пояснил, что приписываемый ему голос — не его.

14 сентября портал «Подъем» сообщил, что Пригожин прокомментировал снятие санкций с Ахмедова: продюсер допустил, что ЕС пошёл на это благодаря той самой слитой аудиозаписи с критикой российской власти. По данным издания продюссер считает, что именно демонстрация Западу нелояльности Ахмедова и была целью публикации записи разговора.

«Снятые санкции могут вернуть в любой момент»

Остальные индивидуальные ограничения ЕС против россиян и отечественных фирм в очередной раз продлены — до 15 марта будущего года. В списке — как уже говорилось выше, 1800 физических и юридических лиц. Санкции предполагают замораживание активов в Евросоюзе, запрет на предоставление денежных средств и поездки по странам ЕС.

Нашим предпринимателям надо учитывать факт незаконных западных санкций, и осознать предпочтительность хранения активов в России, дал совет президент Путин, выступая 12 сентября на Восточном экономическом форуме.

Бизнесменам надо также учесть, что в Европейском союзе санкции могут вводиться не только брюссельским руководством, пояснила ИА Регнум профессор кафедры Европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина.

«Вообще, каждая страна ЕС может вводить санкции — и против компаний, и против физических лиц, представив соответствующую аргументацию, — поясняет эксперт. — Многие ограничения в отношении физлиц, прежде всего — финансовые, могли быть введены по согласованию и даже по просьбе отдельных стран. Регламент Евросоюза это позволяет».

К тому же, западная политическая практика последнего времени показала: если нет какого-то закона, допускающего конкретные неправомерные действия, это не значит, что такой закон не примут в скором времени, заметил Ерёмина.

«В США в своё время ввели санкции против России, приняв соответствующий документ. И Евросоюз, если чего-то не хватает, чтобы ввести дополнительные ограничения, в том числе против физических лиц, просто принимает закон», — отмечает Ерёмина.

Что же до неких послаблений и исключений из черных списков, то и они не новость — с такой европейской практикой хорошо знакомы в Белоруссии.

«Выпускались какие-то санкционные списки с определённым набором лиц, а потом Минск делал некие «прорывы» в отношении «прав человека», Белоруссия хорошо принимала делегацию из Евросоюза, и ограничения отменялись», — рассказывает Ерёмина.

Но белорусский же опыт показал, что «снятые санкции могут быть затем в любой момент возвращены».

Нечистоплотная конкуренция

Все эти санкционные манёвры — вопрос тактических решений, тогда как Евросоюз ведёт стратегическую войну, отмечает эксперт. Брюсселю, равно как и Вашингтону, вообще неважно, сколько в этих списках лиц и кто персонально там присутствует, полагает Ерёмина.

«Чиновники, которые принимают эти решения, могут вообще руководствоваться исключительно какой-нибудь краткой справкой или биографией той или иной персоны. Они всех огульно причисляют к «друзьям президента России». То есть вообще вся эта история очень сомнительна», — отмечает политолог.

Чиновникам в Брюсселе, по мнению Ерёминой, зачастую сложно вникать в подробности: насколько обоснованно та или иная персона попадает в списки даже с точки зрения изначальной логики санкционного давления на власти России и её экономику.

«Соответственно, есть желающие «подсказать» европейским чиновникам, против кого ввести новые ограничения, а с кого — снять, — отмечает эксперт. — И похоже, что санкционный нажим используется для нечистоплотной конкуренции — чтобы разобраться с неугодными, кого-то выдавить с каких-то рынков.

Санкционный режим Евросоюза позволяет делегировать представление неугодных лиц на уровне Брюсселя всем странам ЕС. И почему бы этим не могут воспользоваться заинтересованные круги, например, в Польше или Прибалтике?».

«У тех, кто осуждает Россию, больше шансов в суде»

С формальной точки зрения, у всех наших бизнесменов, попавших под санкции есть право оспорить это в суде или в международных инстанциях.

На практике, обращаться по линии ООН бесперспективно, ведь «это тяжеловесная организация», а в реально работающей структуре — Совбезе ООН, любые вопросы, которые касаются нарушения прав российских граждан будут блокироваться Вашингтоном и его союзниками. На это в комментарии ИА Регнум указала специалист по международному праву Мария Ярмуш.

Что же касается европейских инстанция, то «опять же, только некоторые добиваются успеха», — замечает юрист. «Бизнесмены, которые открыто осуждают политику России в «украинском вопросе», имеют больше шансов в европейском суде снять с себя любые санкции», — подчёркивает Ярмуш.

На такой исход, по всей видимости, рассчитывал один из основателей «Яндекса» Аркадий Волож, указывает собеседница.

Предприниматель, против которого в июне прошлого года были введены санкции, с февраля 2023-го позиционируется как «израильский бизнесмен казахстанского происхождения», а совсем недавно Волож выступил с резкой критикой СВО.

Как отметил президент Путин, заявления Воложа были связаны с его стремлением сохранить бизнес и активы за рубежом, передавал ТАСС.

«Волож, попав в эти списки, сначала вообще старался дистанцироваться, ничего не комментировать, но потом решил, что ему нужно выступить публично, — отмечает Ерёмина. — Однако те, кто готов практически сжечь мосты здесь, открыто осуждать и дискредитировать, чтоб сохранить активы, хотя все блага они заработали в России, просто предают не только свою родину, но и всех своих сограждан, теряют свою репутацию. В глазах россиян — точно».

Санкции Евросоюза, впрочем, не будут сняты с Воложа по крайней мере в течение ближайшего полугода, сообщило Bloomberg — что примечательно, в статье, посвящённой «освобождению» Ахмедова, Шульгина и Берёзкина. За которыми, заметим, не числится громких публичных антироссийских заявлений (аудиозапись разговора, приписываемая Ахмедову, всё-таки так и осталась неподтверждённым «вбросом»)

«Санкции определяются бюрократическим аппаратом ЕС, и этот же аппарат может кого-то из списка удалить, то есть простить. Но механизм, с помощью которого можно избавиться от санкций, непрозрачен, — констатирует руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Да, некоторые россияне пытаются судиться в Евросоюзе, предоставляя доказательства безосновательности претензий к себе и блокировки своего имущества, заметил Колташов в комментарии ИА Регнум.

«Другие добиваются отмены санкций каким-то иным образом. И это очень интересно, потому что этот «иной образ», по всей видимости, является никак не демократическим и никак не связан с защитой прав», — рассуждает эксперт.

По мнению Колташова, санкции снимают «где-то за кулисами, и видимо, в соответствии с политическими требованиями».

Эта непрозрачность и вызывает разного рода подозрения — нет ли здесь подкупа европейских чиновников, или результата «сотрудничества с различными структурами, финансирующими войну, которую ведёт Украина». В любом случае, можно предполагать, что лица, которые будут исключаться из санкционных списков, получают этот подарок не безвозмездно, считает Колташов.