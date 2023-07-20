Москва, 21 июля, 2023, 01:08 — ИА Регнум. Канада могла ввести санкции против Иосифа Пригожина по ошибке, перепутав его с однофамильцем, заявил продюсер в беседе с «Газета. Ru».

Дарья Антонова ИА REGNUM Иосиф Пригожин и Валерия

«Планов на гастроли туда у нас не было в ближайшее время. Парадокс в том, что в Канаду нужна отдельная виза, поэтому они могли бы просто не давать визу. Я уже не буду говорить нюансы, где существуют определённые ошибки в именах. Я думаю, что могли перепутать с другим Пригожиным», — сказал продюсер.

По словам Иосифа Пригожина, именно канадские власти больше всех нарушают права человека, запрещая въезжать или выезжать, путешествовать.

Жить в такой стране, где институт демократии существует только для избранных, он вместе с супругой — певицей Валерией никогда не хотел, добавил продюсер.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июля Канада расширила санкции против России, внеся в список 39 физических и 25 юридических лиц. В него попали продюсер Иосиф Пригожин, певицы Валерия и Юлия Чичерина, певцы Тимати и Филипп Киркоров, актёры Дмитрий Харатьян и Иван Охлобыстин, режиссёр Никита Михалков. Ограничения коснулись Министерства культуры РФ и Минобрнауки России, а также их глав — Ольги Любимовой и Валерия Фалькова.

В Кремле новые антироссийские санкции Канады назвали попыткой бежать впереди всех других стран, демонстрируя, какой она образцовый «санкционерщик».