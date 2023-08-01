Москва, 1 августа, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Российский продюсер Иосиф Пригожин принял приглашение стать наставником белорусского музыкального шоу «Фактор. by». Об этом 1 августа сообщило РИА Новости.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Иосиф Пригожин

«Я принял приглашение. Предложили коллеги из нашего дружественного государства, и я согласился», — приводит агентство слова собеседника.

«Фактор. by» является развлекательным музыкальным проектом, который начал свою работу в конце 2022 года на телеканале «Беларусь 1». В числе его наставников теле− и радиоведущий и актёр Владимир Березин, артисты эстрады Белоруссии Александр Солодуха, Виктория Алешко и Александра Гайдук.

Как передавало ИА Регнум, Канада расширила санкции в отношении России. В список внесли и продюсера Иосифа Пригожина. Продюсер Пригожин предположил, что случайно попал под санкции Канады. По словам Иосифа Пригожина, именно канадские власти больше всех нарушают права человека, запрещая въезжать или выезжать, путешествовать. Жить в такой стране, где институт демократии существует только для избранных, он вместе с супругой, певицей Валерией, никогда не хотел, добавил продюсер.

Ранее он заявил, что мемы с его персоной помогают людям справиться со стрессом, при этом накануне ему было не смешно от подобных шуток. Он также уличил в лицемерии украинских артистов, которые на протяжении долгих лет зарабатывали деньги в России, а затем уехали.