Грозный, 2 апреля, 2025, 12:22 — ИА Регнум. Музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину 2 апреля присвоили звание «Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики». Соответствующий указ подписал глава региона Рамзан Кадыров.

Petrov Sergey/Global Look Press Иосиф Пригожин

«Присвоить почетное звание «Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики» Пригожину Иосифу Игоревичу, продюсеру», — говорится в документ.

Исходя из текста документа, звание Пригожину присвоено за личные заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю творческую деятельность.

Как передавало ИА Регнум, ранее, 25 марта, президент РФ Владимир Путин присвоил Анне Михалковой, Александру Олешко и Максиму Аверину звание народных артистов России. Ранее, 10 марта, президент подписал указ о награждении певицы Ирины Аллегровой орденом «За заслуги в культуре и искусстве». В апреле 2024 года Путин присвоил продюсеру Тиграну Кеосаяну и доценту Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова Ренату Давлетьярову почётное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».