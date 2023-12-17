Москва, 17 декабря, 2023, 20:58 — ИА Регнум. Данае Пригожиной, дочери продюсера Иосифа Пригожина, приходится работать таксистом, как она призналась, много заработать не получается.

Фото соцсети Даная и Иосиф Пригожины

«Мало, но мне хватает. <…> Если начинаешь зарабатывать 100 тыс. рублей, то нарастают потребности и хочется больше. То же самое, если зарабатываешь 150 тыс.», — рассказала она в эфире НТВ 17 декабря.

По словам Пригожиной, её график работы 7/0. Она заявила, что считает необходимым иметь собственный доход и работала бы, даже если бы её муж зарабатывал «миллиарды». Женщина рассказала, что копит деньги на операцию по уменьшению живота после рождения ребёнка. При этом семья тратит 120 тыс. рублей только на аренду дома в Подмосковье.

Иосиф Пригожин рассказал журналистам, что помогает дочери, но только тогда, когда она об этом просит.

Как сообщало ИА Регнум, Даная Пригожина родила сына в августе 2022 года. По её словам, в семье все были рады, узнав о беременности. Ребёнок стал первым биологическим внуком продюсера, у него есть неродная внучка от брака с певицей Валерией.

10 декабря стало известно о госпитализации Иосифа Пригожина. Он рассказал журналистам, что заболел гриппом и пневмонией. Продюсер рассказал, что среди его знакомых артистов много кто заболел, при этом температура у них поднималась до 40 градусов.