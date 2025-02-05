Москва, 5 февраля, 2025, 17:30 — ИА Регнум. Зять Иосифа Пригожина пропал в зоне проведения спецоперации и больше года не выходит на связь. Об этом 5 февраля заявил Telegram-канал Mash.

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По данным канала, Евгений Ткаченко с позывным Панда служит добровольцем в Осиповке на купянском направлении в качестве разведчика-пулемётчика. С декабря 2023 года он перестал выходить на связь.

«Мы сегодня уходим на задание, я вас всех люблю» — приводит канал скриншот с последним сообщением от Ткаченко.

Отмечается, что его жена Даная Пригожина заявила, что супруг числится пропавшим без вести, а дома его ждёт маленький сын.