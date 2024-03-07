Москва, 7 марта, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не понимает действий певицы Аллы Пугачёвой и не может найти ответ на её поступок. Таким мнением он поделился в беседе с «Газетой.Ru».

Владимир Трефилов/РИА Новости Иосиф Пригожин

Уехавшая из России Пугачёва 6 марта оскорбила певца Стаса Михайлова после его слов о том, что сбежавшие из России и поливающие её грязью артисты приползут назад на коленях. Певица назвала себя старой и безголосой и посоветовала певцу «зарабатывать, пока может».

«Уехать из страны, в которой ты снискала такое уважение, авторитет, репутацию. Можно назвать её некогда главной певицей в этой стране. Ты там на уровне руководства страны, на уровне президента, ты масштабная личность. Ты что делаешь со своей жизнью, с поклонниками, с людьми, которые к тебе относились с уважением? Я подобные действия просто не понимаю», — заявил Пригожин.

Продюсер заявил, что подобные шаги женщины такого уровня — это недостойно. По мнению Пригожина, Стас Михайлов ничего оскорбительного не сказал. По словам продюсера, в данном смысле он «со Стасом в одной лодке». Конфликт, который начался с оскорблениями и юмором — это как-то даже не смешно, отметил он.

При этом Пригожин заявил, что ему всё равно, признают ли Пугачёву иноагентом.

«Дадите вы пожилому человеку иноагента, и что это даст? Она же не пишет статьи, которые вызывают бурю противоречий. Она ведет себя так, как она вела себя всегда на протяжении многих лет, привлекая к себе внимание», — отметил Пригожин.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта Стас Михайлов заявил, что артисты, которые сбежали из России и теперь поливают её грязью, приползут назад на коленях, поняв, что ничего из себя не представляют. Певец напомнил, что именно Россия сделала артистов значимыми и узнаваемыми, а потому они поступают некорректно, когда ругают собственную страну. По мнению певца, артист является ничем без зрителей.

В ответ Пугачёва нецензурно обругала Михайлова и заявила, что никто «из нормальных» людей в Россию возвращаться не собирается. На опубликованном 6 марта видео Пугачёва также кривлялась и изображала немощную женщину.

Активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией 7 марта потребовали признать Пугачёву иноагентом после её заявления о том, что «нормальные люди» не собираются возвращаться в Россию. Руководитель ФПБК Виталий Бородин отметил, что Пугачёва бежала в Израиль после начала спецоперации и неоднократно высказывала антироссийскую позицию.