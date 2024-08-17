Москва, 17 августа, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что запрет монетизации на стриминговых сервисах России для иноагентов приведёт к тому, что артисты, лишённые роялти, «будут стримиться в другом месте». Об этом сообщает издание НСН.

Павел Бедняков/ИЗВЕСТИЯ Иосиф Пригожин

По его словам, доходы от композиций получают не только их исполнители-иноагенты, но авторы, которые могут быть непричастны ни к чему плохому. Продюсер отметил, что те, кто начал блокировать музыкальных исполнителей, «перешли черту приличия».

«Лишать музыкантов права быть, петь песни и радовать людей — просто кошмар. Мы всегда стремились к свободному миру, но демократия — не запрет, это свобода творчества и развития», — резюмировал Пригожин.

Закон об иностранных агентах в России вступил в силу 1 декабря 2022 года. Статус иноагента гражданин приобретает со дня, следующего за днём размещения на официальном сайте Минюста России сведений о таком лице в реестре иностранных агентов. Иноагенты обязаны сообщать о наличии такого статуса своим работникам, органам публичной власти, в которые они обращаются, лоббируя свои интересы, а также должны маркировать производимые ими материалы.

При этом они не смогут осуществлять просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних, а также преподавать в государственных и муниципальных образовательных организациях. Им запрещено проводить митинги, шествия и демонстрации на территории вокзалов, аэропортов, образовательных организаций и в местах, прилегающих к зданиям органов публичной власти.

Как сообщало ИА Регнум, 10 февраля председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что в Государственной думе обсуждают законопроект о запрете гражданам и отечественным компаниям размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках.