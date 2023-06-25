Москва, 25 июня, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Продюсер Иосиф Пригожин, которого часто путают с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, задумался о смене фамилии на фоне последних событий в России. Об этом он рассказал изданию «КП».

Источник: РИА Новости Владимир Трефилов

Он признался, что сообщения о попытке военного мятежа с участием ЧВК его сильно взволновали. По словам продюсера, он переживал за будущее страны, за свою семью и за других людей.

«Это конечно, не самое главное сейчас, да и вообще, мне нравится моя фамилия, не хочется с ней расставаться. Но был же такой Немирович-Данченко. Вот и мне можно стать, например, Перфиловым-Пригожиным», — сказал продюсер.

Перфилова — фамилия супруги Иосифа Пригожина, певицы Валерии (имя при рождении — Анна).

Пригожин рассказал, что в ходе событий 23–24 июня ему присылали множество мемов и комментариев про однофамильца. Продюсер добавил, что угрозы не поступали, только шутки.

Как сообщало ИА Регнум, Иосиф Пригожин предположил, что жителям России юмор и мемы помогают ослабить напряжённость. По его словам, выплёскивание энергии в виде шуток, когда становится плохо, — это национальная российская особенность.

24 июня президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко условились, что Минск выступит посредником в урегулировании ситуации с ЧВК «Вагнер». Ситуацию удалось разрешить без дальнейших потерь и повышения уровня напряжённости. Стороны договорились, что подразделения ЧВК вернутся в лагеря расположения. Ближе к полуночи 24 июня основатель ЧВК Пригожин и его бойцы вместе с тяжёлой техникой покинули территорию штаба ЮВО в Ростове-на-Дону. Власти Ростовской области подтвердили, что колонна направилась на свои позиции в полевые лагеря.